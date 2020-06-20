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Криминал

Пензенского бизнесмена обманули, прикрываясь именем чиновника

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Мошенники вымогают деньги у пензенских бизнесменов, представляясь высокопоставленными чиновниками.

Так, 44-летнему руководителю одной из местных компаний поступило электронное письмо якобы из правительства региона с просьбой оказать финансовое содействие в обустройстве палаты неотложной помощи. Предпринимателю предлагалось перечислить 90 тысяч рублей.

«20 минут спустя позвонил незнакомец, представился высокопоставленным сотрудником правительства региона и спросил, какое решение принято по присланному ранее письму. Директор ответил согласием и через час перечислил по реквизитам, которые содержались в письме, указанную сумму», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

И только позже, позвонив в правительство, мужчина узнал, что подобного рода письма представители власти не рассылают.

Он обратился в полицию. По факту мошенничества проводится проверка, причастных к совершению преступления устанавливают.

«Полиция Пензенской области напоминает: перепроверяйте любую важную информацию, поступившую по телефону и электронной почте. Обязательно свяжитесь с теми, от чьего имени действуют незнакомцы, и уточните, соответствуют ли сведения действительности», - настоятельно рекомендовала Ольга Евдокимова.

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Гость||

Пхахахаххахааахахахаах, бывают же высококультурные буртасские лохи

Гость||

Надо тщательно проверить этого бизнесмена, что у него не так , если сразу согласился дать взятку.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

представляясь высокопоставленными чиновниками.
а кем что фамилии не указывают?

Гость||

А не чинки ли это заднюю включили??)))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Директор ответил согласием и через час перечислил по реквизитам,
и такие будут голосовать?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

44-летнему руководителю одной из местных компаний
И как же он руководит если он позволяет себя обмануть?

Гость||

Это обыденное явление у пензенских рабовладельцев ,оплатить свое спокойное существование ,властям.Поэ́тому этот запрос на оплату работы крыши они воспринимают,как обычный звонок и обычное требование заплатить.Вся система встревожилась.Обули не этого лоха,что не проверил,кому пдатит,а обули всю систему,депутатов,администрацию,губернатора,силовые структуры.Если так пойдет,будет хаос.Найдут

Имя: Гость
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