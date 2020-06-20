Пензенского бизнесмена обманули, прикрываясь именем чиновника

20.06.2020 | 18:45

Мошенники вымогают деньги у пензенских бизнесменов, представляясь высокопоставленными чиновниками.

Так, 44-летнему руководителю одной из местных компаний поступило электронное письмо якобы из правительства региона с просьбой оказать финансовое содействие в обустройстве палаты неотложной помощи. Предпринимателю предлагалось перечислить 90 тысяч рублей.

«20 минут спустя позвонил незнакомец, представился высокопоставленным сотрудником правительства региона и спросил, какое решение принято по присланному ранее письму. Директор ответил согласием и через час перечислил по реквизитам, которые содержались в письме, указанную сумму», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

И только позже, позвонив в правительство, мужчина узнал, что подобного рода письма представители власти не рассылают.

Он обратился в полицию. По факту мошенничества проводится проверка, причастных к совершению преступления устанавливают.

«Полиция Пензенской области напоминает: перепроверяйте любую важную информацию, поступившую по телефону и электронной почте. Обязательно свяжитесь с теми, от чьего имени действуют незнакомцы, и уточните, соответствуют ли сведения действительности», - настоятельно рекомендовала Ольга Евдокимова.