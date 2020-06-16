Кузнечанка пошла на преступление ради стипендии для дочери

16.06.2020 | 10:07

Жительница Кузнецка стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве с использованием служебного положения.

Женщина, работавшая бухгалтером в некоммерческой организации, в августе 2018 года занизила сведения о своих доходах, чтобы ее семью признали малообеспеченной.

Изготовленные документы кузнечанка подала в отдел соцзащиты населения и получила соответствующую справку.

Дочь горожанки, не осведомленная о замыслах матери, представила справку в администрацию вуза и стала получать социальную стипендию.

«В результате преступных действий кузнечанки бюджету Российской Федерации причинен имущественный ущерб на сумму более 28 тысяч рублей. По материалам прокурорской проверки в отношении бухгалтера возбуждено уголовное дело. Его расследование находится на контроле прокуратуры города», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Аналогичный случай произошел в поселке Земетчино, где 43-летняя бухгалтер занизила в документах зарплату, подала заявление на предоставление соцподдержки и незаконно получала пособие на ребенка. Сельчанка добровольно возместила ущерб. Ее оштрафовали на 25 тысяч рублей.