Сетевое издание|18+|Вторник|16 июн 2020|10:56
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Криминал

Кузнечанка пошла на преступление ради стипендии для дочери

Печать

Жительница Кузнецка стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве с использованием служебного положения.

Женщина, работавшая бухгалтером в некоммерческой организации, в августе 2018 года занизила сведения о своих доходах, чтобы ее семью признали малообеспеченной.

Изготовленные документы кузнечанка подала в отдел соцзащиты населения и получила соответствующую справку.

Дочь горожанки, не осведомленная о замыслах матери, представила справку в администрацию вуза и стала получать социальную стипендию.

«В результате преступных действий кузнечанки бюджету Российской Федерации причинен имущественный ущерб на сумму более 28 тысяч рублей. По материалам прокурорской проверки в отношении бухгалтера возбуждено уголовное дело. Его расследование находится на контроле прокуратуры города», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Аналогичный случай произошел в поселке Земетчино, где 43-летняя бухгалтер занизила в документах зарплату, подала заявление на предоставление соцподдержки и незаконно получала пособие на ребенка. Сельчанка добровольно возместила ущерб. Ее оштрафовали на 25 тысяч рублей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

Ущерб очень причинила

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте