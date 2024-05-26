За год мошенники выманили у пензенцев больше 800 млн рублей

26.05.2024 | 14:41

В Пензенской области отметили рост преступлений, которые совершаются с помощью интернета, соцсетей и мессенджеров.

По данным областной прокуратуры, в 2023 году правоохранители зарегистрировали 5 169 таких преступных деяний (4 298 - в 2022-м). Возросла и сумма ущерба, причиненного аферистами: с 521 млн руб. до 876 млн.

В прокуратуре отметили необходимость применять новые подходы к разъяснительной работе с гражданами, а в борьбе со злоумышленниками - актуальные технологии распространения и обмена информацией.

«Особое внимание на совещании было уделено использованию в работе следственных органов современных цифровых платформ, позволяющих в кратчайшие сроки получить сведения о принадлежности банковских счетов, на которые поступили денежные средства потерпевших», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Аферисты с помощью различных схем стараются выманить у жителей области их сбережения. Так, 43-летний пензенец лишился более 1 млн рублей после звонка лжесотрудника банка, заявившего, что злоумышленники пытаются оформить кредит на имя мужчины. Для спасения денег их требовалось перевести на «безопасный счет».

Жертвами атаки мошенников становятся и пензенские чиновники. Так, аферисты добрались до контактов главы Городищенского района Павла Мигина, рассылали сообщения от имени губернатора Олега Мельниченко, главы Пензы Александра Басенко и экс-главы Заречного Олега Климанова (дважды).