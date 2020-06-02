В Земетчине бухгалтер подделала справки ради детского пособия

02.06.2020 | 16:53

43-летняя жительница поселка Земетчино подделала справки о заработной плате, чтобы получать пособия на ребенка.

Женщина, воспользовавшись тем, что работает бухгалтером, занизила в документах зарплату, которую получила за три последних месяца перед подачей заявления на предоставление соцподдержки.

«В результате этого с марта 2016 по февраль 2017 года и с марта 2018-го по февраль 2019-го злоумышленница незаконно получала социальное пособие на ребенка», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Во время расследования дела сельчанка добровольно возместила государству причиненный ущерб.

Женщину признали виновной по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат с использованием служебного положения) и оштрафовали на 25 000 рублей.