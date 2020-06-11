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Криминал

Жительница Пачелмы нашла тело убитой дочери

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В Пензенской области возбуждено уголовное дело об убийстве 39-летней жительницы Пачелмы. Причастным к совершению преступления считают 23-летнего мужчину.

«По данным следствия, днем 19 мая обвиняемый встретился в Пачелме со своей знакомой. Приобретя спиртное, они вдвоем распивали алкоголь недалеко от домов по улице Бурденко. Через некоторое время между ними произошла ссора», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Молодой человек ударил женщину деревянной палкой по ноге, а потом дважды топором по голове, после чего скрылся.

О случившемся он никому не рассказал. Тело жертвы нашла ее мать. Произошло это лишь 6 июня. Согласно выводам судмедэкспертов, причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

«Благодаря эффективному взаимодействию следователей регионального следственного комитета и сотрудников полиции личность мужчины, причастного к совершению убийства, установлена в день обнаружения тела погибшей», - добавила Татьяна Махницкая.

Молодой человек рассказал, что жертва его разозлила: она якобы начала вести себя агрессивно, несколько раз ударила его. Из-за этого он ее и убил.

В настоящее время гражданин находится под стражей. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото СУ СК РФ по Пензенской области
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Гость||

Спирт, топор, дурак... Вот так

Гость||

Когда же кончат лопать алкоголь? Кому нужна такая зачистка?

Гость||

Он не стал любить за бутылку беленькой и получил по шапке.

Но в ответ прихлопнул тапком...

Гость||

А полиция в губернии есть?

Гость||

Гость писал(a):

А полиция в губернии есть?
С какой целью интересуетесь?

Гость||

мало ли кто кого злит... меня например бесит вся верхушка, что же ходить и всех убивать? кто на это дал право?! лишать жизни никто НЕ имеет права! если что то бесит пройди мимо!

Имя: Гость
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