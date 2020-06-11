Жительница Пачелмы нашла тело убитой дочери

11.06.2020 | 09:34

В Пензенской области возбуждено уголовное дело об убийстве 39-летней жительницы Пачелмы. Причастным к совершению преступления считают 23-летнего мужчину.

«По данным следствия, днем 19 мая обвиняемый встретился в Пачелме со своей знакомой. Приобретя спиртное, они вдвоем распивали алкоголь недалеко от домов по улице Бурденко. Через некоторое время между ними произошла ссора», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Молодой человек ударил женщину деревянной палкой по ноге, а потом дважды топором по голове, после чего скрылся.

О случившемся он никому не рассказал. Тело жертвы нашла ее мать. Произошло это лишь 6 июня. Согласно выводам судмедэкспертов, причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

«Благодаря эффективному взаимодействию следователей регионального следственного комитета и сотрудников полиции личность мужчины, причастного к совершению убийства, установлена в день обнаружения тела погибшей», - добавила Татьяна Махницкая.

Молодой человек рассказал, что жертва его разозлила: она якобы начала вести себя агрессивно, несколько раз ударила его. Из-за этого он ее и убил.

В настоящее время гражданин находится под стражей. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.