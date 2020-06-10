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Криминал

В Никольском районе отвергнутый поклонник написал ложный донос

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В Никольском районе к уголовной ответственности привлекли неоднократно судимого 34-летнего местного жителя, написавшего на знакомую донос за то, что она не разделила его нежных чувств.

Инцидент произошел вечером 27 февраля. В гости к подсудимому пришли потерпевшая и его соседка. Компания употребляла спиртное. Когда подруга решила уйти к сожителю, хозяин попытался ее остановить. Он испытывал к женщине чувства и надеялся, что она будет с ним.

Гостья отказала. Они поссорились. Когда она стала уходить, отвергнутый поклонник взял кухонный нож и демонстративно нанес себе два пореза в области левого запястья. Женщина испугалась. Она помогла остановить кровь и перевязать раны, после чего застолье продолжилось. Наутро за ней пришел сожитель и увел ее.

«Через несколько дней к хозяину дома пришел участковый уполномоченный для проверки его как лица, состоящего под административным надзором. Разозленный уходом женщины гражданин сказал участковому, что это она причинила ему раны, а затем написал заявление с просьбой привлечь ее к уголовной ответственности. Злоумышленник указал сотрудникам полиции место, где гостья якобы причинила ему ранения, предоставил нож для изъятия», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Началось разбирательство. Женщина рассказала полицейским, что ее оболгали, и сама написала заявление с просьбой наказать поклонника.

«Свидетели подтвердили изложенные ею сведения. Мужчина признал свою вину и раскаялся в совершенном преступлении», - уточнила Светлана Артамонова.

В итоге суд приговорил гражданина к 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

И что такого. Бывает.

Гость||

зачем эту галиматью писать на областном новостном сайте ?

Имя: Гость
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