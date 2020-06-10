Прострелил ногу беременной и убил заступника: бессоновца осудили

10.06.2020 | 17:14

В среду, 10 июня, 33-летнего жителя Бессоновки осудили за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и незаконное приобретение и хранение оружия.

Громкая история произошла 3 июня 2019 года. В тот день мужчина, будучи пьяным, на своем автомобиле вывез 28-летнюю сожительницу в лесные посадки на окраине села и прострелил ей ногу из охотничьего ружья. Часть ноги впоследствии ампутировали.

Проезжавший мимо 58-летний житель села Грабово увидел, как сельчанин вытаскивает женщину из машины, и остановился. Он попытался подойти к злоумышленнику, но был убит выстрелом из ружья.

Желая скрыть преступление, агрессор положил тело жертвы в багажник его автомобиля и отогнал транспортное средство в сторону. Потом на своей машине отвез сожительницу в больницу, сказав врачам, что она сама поранила себя, делая селфи.

Медики незамедлительно обратились в правоохранительные органы. Во время обыска, проведенного в доме злоумышленника, нашли пневматический пистолет. Мужчина сообщил, что нашел его в апреле 2019 года в одном из заброшенных зданий в Бессоновке и хранил у себя.

Бессоновец признал вину во всем, кроме незаконного оборота огнестрельного оружия. Пистолет он якобы отобрал у игравших с ним детей и даже не знал, что он переделан.

В итоге суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему придется компенсировать моральный вред вдове убитого в размере 1 млн рублей и возместить ей материальный ущерб в сумме 159 тысяч.

В пользу женщины, которой прострелили ногу, взыскано 850 тысяч рублей. Бессоновцу придется заплатить также 200 тысяч фонду обязательного медстрахования за ее лечение.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.