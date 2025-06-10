Криминал

В Пензенском районе украденную сою подменяли песком

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В понедельник, 9 июня, суд вынес приговор трем мужчинам за кражу сельскохозяйственных семян сои.

В марте этого года житель Пензенского района договорился с двумя водителями, доставлявшими сою из Белгородской области в Мордовию на грузовиках MAN. Оба дальнобойщика по пути следования заезжали к пензенцу и ссыпали семена. Вместо украденного груза они засыпали в кузов песок и смешивали его с оставшейся соей.

В первом случае было похищено два мешка сои общим весом 1 886 кг на сумму 87 699 руб., во втором - 5 мешков общим весом 4 420 кг стоимостью 205 530 руб.,.

Украденные семена подельники продали.

В судебном заседании мужчины полностью признали вину и возместили ущерб.

Каждого из водителей приговорили к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, а жителя Пензенского района - к 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Пензенского районного суда.

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Источник — фото pxhere.com
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