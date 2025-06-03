Апелляция не помогла разбойникам смягчить приговор

03.06.2025 | 21:31

Пензенский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор участникам разбойного нападения, вынесенный в феврале этого года 55-летнему предпринимателю из Пензы и четверым жителям Москвы и Владикавказа.

Преступление было совершено более 2 лет назад. Жертвой стал генеральный директор строительной компании, а инициатором - его бывший бизнес-партнер. К сентябрю 2022 года между ними разгорелся корпоративный конфликт, отношения разладились, и экс-соратник решил напасть на руководителя фирмы и отобрать у него деньги.

Сам он идти на разбой не хотел, поэтому в октябре приехал в Москву и попросил 63-летнего знакомого найти исполнителя за 4 000 000 рублей. Москвич предложил своему 49-летнему приятелю с криминальным прошлым «поучаствовать в деле». Тот вспомнил о владикавказце, с которым вместе отбывал наказание в местах лишения свободы, и пригласил его выполнить заказ за 500 000 рублей.

«В ноябре пензенец вновь приехал в столицу и передал 63-летнему помощнику обещанные 4 000 000 рублей и сведения о жертве. Далее деньги и записка перешли 49-летнему москвичу, а тот перечислил в качестве задатка 100 000 рублей 48-летнему исполнителю из Владикавказа.

Последний, будучи инвалидом II группы, понимал, что самостоятельно не сможет совершить нападение, привлек к совершению преступления 33-летнего земляка - чемпиона мира среди юниоров по греко-римской борьбе», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Оба владикавказца приехали в Пензу и несколько суток следили за будущей жертвой. 27 декабря 2022 года на автомобильной парковке в центре Пензы директор компании направлялся к своей машине с сумкой, где лежали 341 800 рублей. В этот момент к нему сзади подбежал мужчина, похожий на дворника по виду - в светоотражающем жилете и с ведром в руках. «Дворник» нанес несколько ударов, выкрутил руку и попытался вырвать сумку.

Однако предприниматель сумел оказать сопротивление, а на помощь подоспели еще 2 человека - брат с другом. Все вместе они обезвредили неудачливого разбойника и передали полицейским.

Нападение провалилось, и в итоге пятеро подельников предстали перед судом. Никто из них не признал вину, однако доказательств хватило, чтобы вынести приговор.

Заказчику преступления назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 300 000 рублей.

Москвичу и его знакомому, искавшим исполнителей, придется провести в неволе по 7 лет. Лжедворник, напавший на предпринимателя, получил 8 лет, а его земляк - 7 лет и 6 месяцев.

Все соучастники будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Не согласившись с решением суда, осужденные и их защитники подали апелляции.

«Жалобы на приговор суда первой инстанции судебной коллегией по уголовным делам оставлены без удовлетворения», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.