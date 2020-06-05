Подсудимый по делу о некачественных домах в Заре признал свою вину

05.06.2020 | 09:51

В судебном процессе, завершившемся в четверг, 4 июня, по делу о строительстве некачественных домов в пензенском микрорайоне Заря ответчик признал свою вину. Ему инкриминировалось выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ).

В январе 2015 года Департамент ЖКХ г. Пензы и ООО «Сурский квартал» заключили муниципальный контракт на строительство домов по улицам Новоселов и Сузюмова для переселения горожан из аварийного жилья.

В 2015 году врио генерального директора «Сурский квартал» организовал земляные работы, которые были выполнены с нарушениями Градостроительного кодекса РФ и СНиПов.

После введения в эксплуатацию в восьми домах возникла деформация: в стенах, оконных проемах, местах сопряжения стен с плитами образовались многочисленные трещины.

Была достигнута договоренность об устранении дефектов в конструкциях зданий. Жильцов более чем 20 квартир решили переселить в другие помещения.

Было возбуждено уголовное дело. 8 мая 2020 года оно поступило на рассмотрение в суд. Ответчиком выступал один человек.

Суд признал все выводы следствия о виновности подсудимого обоснованными, а собранные доказательства - допустимыми и достаточными.

Подсудимый признал вину, однако наказания не последовало. Он ходатайствовал о прекращении дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Они составляют два года, а преступление было совершено в 2015 году.

«В связи с истечением сроков давности решением Октябрьского районного суда города Пензы заявленное ходатайство законодательства удовлетворено. Уголовное преследование прекращено, подсудимый освобожден от уголовной ответственности», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области.