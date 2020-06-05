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Криминал

Подсудимый по делу о некачественных домах в Заре признал свою вину

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В судебном процессе, завершившемся в четверг, 4 июня, по делу о строительстве некачественных домов в пензенском микрорайоне Заря ответчик признал свою вину. Ему инкриминировалось выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ).

В январе 2015 года Департамент ЖКХ г. Пензы и ООО «Сурский квартал» заключили муниципальный контракт на строительство домов по улицам Новоселов и Сузюмова для переселения горожан из аварийного жилья.

В 2015 году врио генерального директора «Сурский квартал» организовал земляные работы, которые были выполнены с нарушениями Градостроительного кодекса РФ и СНиПов.

После введения в эксплуатацию в восьми домах возникла деформация: в стенах, оконных проемах, местах сопряжения стен с плитами образовались многочисленные трещины.

Была достигнута договоренность об устранении дефектов в конструкциях зданий. Жильцов более чем 20 квартир решили переселить в другие помещения.

Было возбуждено уголовное дело. 8 мая 2020 года оно поступило на рассмотрение в суд. Ответчиком выступал один человек.

Суд признал все выводы следствия о виновности подсудимого обоснованными, а собранные доказательства - допустимыми и достаточными.

Подсудимый признал вину, однако наказания не последовало. Он ходатайствовал о прекращении дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Они составляют два года, а преступление было совершено в 2015 году.

«В связи с истечением сроков давности решением Октябрьского районного суда города Пензы заявленное ходатайство законодательства удовлетворено. Уголовное преследование прекращено, подсудимый освобожден от уголовной ответственности», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ему инкриминировалось выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Ответчиком выступал один человек.
Хитро сляпали.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он ходатайствовал о прекращении дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
МОЛОДЦЫ!!! ВОТ ТАК СТРОЯТ ВЕЛИКУЮ РОССИЮ???

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В связи с истечением сроков давности решением Октябрьского районного суда города Пензы заявленное ходатайство законодательства удовлетворено. Уголовное преследование прекращено,
Нет никакого доверия нашей независимой от совести судебной системе.

Гость||

будут жертвы, будет реакция, мафия по пензенски

Гость||

Наташка Канцерова компания.

Гость||

Служители, блин Фемиды. Откуда вас понабрали. Пора легализовать проституцию.

Гость||

В наше время, Серёжа, можно украсть велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме, а можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды, это я тебе конкретно говорю.

Гость||

Вот это поворот!!! Власть имущие - имеют всех и всё!

Гость||

Построим в Пензе цирк и бордель, и люди, возможно, найдут себе занятие по душе и перестанут рваться во власть.

Гость||

А кто этот человек-то? Фамилия его как? Одного тут недавно оштрафрвали за эти дома, что плохо устранял дефекты-аж на 5 тышш.!

Гость||

Появилось пару дат. Но, это жопорукое информационное сообщение, а не журналистское расследование.

Гость||

Иван что ты сделал с Пензой?такого за всю историю не было.

Гость||

Что то похожее было с "донорской кровью" на 51 миллион,по срокам давности? Иди я ошибаюсь?

Политекантроп (гость)||

"Нету у вас методов прости кости Сапрыкина, нету!"

Гость||

При чем здесь суд, знатоки юриспруденции?))) В данном случае, суду в соответствии с требованиями закона ничего не оставалось, как прекратить дело. Изучите для начала ст.ст.24 и 27 УПК РФ, а потом что-то пишите!!! Иногда лучше молчать, чем говорить!!!

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Имя: Гость
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