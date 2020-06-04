В Пензе суд прекратил уголовное дело о некачественных домах в Заре

04.06.2020 | 15:34

В четверг, 4 июня, Октябрьский районный суд Пензы завершил рассмотрение резонансного дела о строительстве некачественных домов в микрорайоне Заря.

В январе 2015 года Департамент ЖКХ г. Пензы и ООО «Сурский квартал» заключили муниципальный контракт на полный комплекс работ по возведению многоквартирных домов по улицам Новоселов и Сузюмова для переселения горожан из аварийного жилья.

В 2015 году врио генерального директора «Сурский квартал» организовал земляные работы, включая рытье котлованов, выполненное с нарушениями Градостроительного кодекса РФ, строительных норм и правил.

После введения в эксплуатацию в восьми домах возникла неравномерная осадка фундаментов. В стенах, оконных проемах, местах сопряжения стен с плитами образовались многочисленные трещины. После неоднократных обращений обитателей некачественных домов во всевозможные инстанции была достигнута договоренность об устранении дефектов в конструкциях зданий. Жильцов более чем 20 квартир решили переселить в другие помещения.

Было возбуждено уголовное дело. 8 мая 2020 года оно поступило на рассмотрение в суд.

Ответчиком выступал один человек. Ему предъявлялось обвинение по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ - выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

4 июня на сайте Октябрьского райсуда появилось сообщение: «Производство по делу прекращено». По данным порталам PenzaInform.ru, такое решение было принято из-за истечения срока давности, который составляет два года.