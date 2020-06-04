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Криминал

В Пензе суд прекратил уголовное дело о некачественных домах в Заре

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В четверг, 4 июня, Октябрьский районный суд Пензы завершил рассмотрение резонансного дела о строительстве некачественных домов в микрорайоне Заря.

В январе 2015 года Департамент ЖКХ г. Пензы и ООО «Сурский квартал» заключили муниципальный контракт на полный комплекс работ по возведению многоквартирных домов по улицам Новоселов и Сузюмова для переселения горожан из аварийного жилья.

В 2015 году врио генерального директора «Сурский квартал» организовал земляные работы, включая рытье котлованов, выполненное с нарушениями Градостроительного кодекса РФ, строительных норм и правил.

После введения в эксплуатацию в восьми домах возникла неравномерная осадка фундаментов. В стенах, оконных проемах, местах сопряжения стен с плитами образовались многочисленные трещины. После неоднократных обращений обитателей некачественных домов во всевозможные инстанции была достигнута договоренность об устранении дефектов в конструкциях зданий. Жильцов более чем 20 квартир решили переселить в другие помещения.

Было возбуждено уголовное дело. 8 мая 2020 года оно поступило на рассмотрение в суд.

Ответчиком выступал один человек. Ему предъявлялось обвинение по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ - выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

4 июня на сайте Октябрьского райсуда появилось сообщение: «Производство по делу прекращено». По данным порталам PenzaInform.ru, такое решение было принято из-за истечения срока давности, который составляет два года.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Хорошо бы они развалились,кто нибудь присел ХИ!-ХИ!

Гость||

ЖУрналюги, обитатели это вы, а ещё червяки в выгребной яме

Гость||

Кто-нибудь сомневаться что решение суда будет другим?

Гость||

Ну, что, дурачки, утёрлись? Ничего там не разваливается, обычная усадка прошла, а вы и повелись на истерию.

Гость||

Какая скотина тянула дело до истечения срока давности?

Гость||

Ну все как обычно, виновных нет, дело закрыто.

Гость||

Пхахахаххахааахахахаах

Гость||

Вообще здорово получается, людей из аварийного жилья переселили в аварийное жильё. И самое главное виновных нет.

Гость||

Как то противно стало. Преступление есть, а виновных нет. Кривосудие!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

обитателей некачественных домов
Даже не жильцы, про людей не говорю.

Гость||

Горько и грустно смотреть на все эти дела. Вместо того чтобы воспитывать людей, давать им образование и развивать новые технологии и производства, чтобы эти люди трудились там, создавали полезный для общества продукт, сами зарабатывали бы достойные деньги , чтобы купить себе ту квартиру которая им по душе, которая нравится по стилю и расположению. Тогда город сам бы преобразился, стал современным, населённым счастливыми людьми, специалистами каждый в своем деле. Но нет, у наших начальников свой путь. они провозласили: " Живите , ждите, засирайте своё старое жильё (Ударная 35 и другие), мы дадим Вам новые квартиры за счёт государства. Итог, За городом на выселках развалились дома, где несчастные люди, запуганные вирусом, ждут кончины.

Гость||

Отголоски 90-х.

Гость||

Гость писал(a):

В У ВЛАСТИ!!!ОЧЕРЕДНОЙ ПЛЕВОК В СТОРОНУ НАРОДА.
Ну уж прям в сторону народа? Народ состоит не из одних только аварийщиков-переселенцев. Многие пензенцы возмущались тем , что власти дают квартиры тем , кто засрал и развалил своё жильё. Почему мы должны лезть в ипотеки и долги, чтобы полулить жильё, а вам его выдали за так!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По данным порталам PenzaInform.ru, такое решение было принято из-за истечения срока давности, который составляет два года.
Собственно схема уже отработана.

Гость||

Гость писал(a):

Ну уж прям в сторону народа? Народ состоит не из одних только аварийщиков-переселенцев. Многие пензенцы возмущались тем , что власти дают квартиры тем , кто засрал и развалил своё жильё. Почему мы должны лезть в ипотеки и долги, чтобы полулить жильё, а вам его выдали за так!
divide et impera!

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Имя: Гость
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