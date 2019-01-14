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Криминал | Возбуждено уголовное дело о халатности при строительстве в Заре

14.01.2019|17:12
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Прокурорская проверка в микрорайоне Заря выявила признаки халатности в действиях должностных лиц Управления капитального строительства города Пензы, осуществлявших технический надзор и контролировавших соответствие выполненных работ требованиям проектно-сметной документации.

Дома в Заре предназначались для граждан, расселяемых из аварийных и подлежащих сносу строений. Первые здания на улице Новоселов были возведены ООО «Сурский квартал». В квартирах и в стенах домов через некоторое время после сдачи в эксплуатацию появились трещины. Жильцы отметили и другие проблемы, обнаруженные после заселения. Сейчас компания-застройщик находится в процессе банкротства.

«По результатам прокурорской проверки 27 декабря 2018 года возбуждено уголовное дело по признакам халатности, то есть неисполнения или ненадлежащего исполнения должностным лицом своих обязанностей, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Расследование уголовного дела находится на контроле органов прокуратуры.

9 января разрушающимся домам в Заре было посвящено заседание межведомственной комиссии под руководством зампреда правительства Пензенской области Дмитрия Семенова. Было решено назначить дополнительное инструментальное обследование жилых помещений.

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Гость|14.01.2019 17:35|

В такой великой стране и такой косяк...

Гость|14.01.2019 17:41|

в этой великой стране одни косяки...

Гость|14.01.2019 17:46|

Долго решали

Гость|14.01.2019 17:52|

Долго решали

Только наказывать некого, всё обанкрочено, джамшутам дали возможность уехать в горы...

Гость|14.01.2019 17:58|

Халатность от слова халат.

Гость|14.01.2019 18:03|

Похоже Левченко родила, поэтому и появилось уголовное дело

Гость|14.01.2019 18:17|

Гость писал(a):

Долго решали
Вот что "виагра" животворящая делает!Смотрели,смотрели не возбуждались (ну полное импатенто) и вдруг пинок под зад,подзатыльник,и поехало.Я уже писал ,что сразу после обнаружения трещин комиссия в полном составе поставившая свои подписи в акте приёмки и ввода в эксплуатацию дома,должна сидеть в СИЗО.А уже потом к ним должны присоединиться чиновники курирующие этот проект и строители.

Гость|14.01.2019 18:21|

Магомед всех купил,Магомед всех переживёт.

Гость|14.01.2019 18:25|

Кого арестовали по этому уголовнуму делу?

Гость|14.01.2019 18:25|

Никого. Выговор запишут в трудовую

Гость|14.01.2019 18:29|

В Москве уже знают .

Гость|14.01.2019 18:30|

А кто принимал эти дома,куда смотрели, администрация должна отвечать

Гость|14.01.2019 18:59|

А кто принимал эти дома,куда смотрели, 

В свой карман

Гость|14.01.2019 19:03|

А куда Прокуратура смотрела когда дома сдавали, как всегда возбудили дело что бы отчитаться, посмотрим что из этого выйдет!

Гость|14.01.2019 19:05|

Условно и с отсрочкой приговора на 14 лет.

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Имя: Гость
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