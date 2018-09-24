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Общество | В новостройках в микрорайоне Заря обнаружены критические дефекты

24.09.2018|18:31
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Глядя на то, как по стенам нового дома расходятся трещины, Лариса Алексеевна вспоминает свою старую двухэтажку на улице Комсомольской. Уж она бы простояла не один год, а новостройки в Заре надежными и крепкими не кажутся.

«Мы приехали из аварийного опять в аварийное. Никак не ожидали», - посетовала жительница дома № 110 на ул. Новоселов Лариса Никишина.

Сразу после заселения в нескольких квартирах, в основном на четвертом и пятом этажах, люди заметили серьезные дефекты: у кого улицу было видно из комнаты, у кого перегородки между помещениями стали отходить. Сергей Никитин несколько раз уже сам штукатурил трещины, на которые ставили «маячки».

«Они расползлись, и все. Придут, посмотрят, сфотографируют, и все. Говорят, ничего такого, дом только осаживается», - рассказал житель дома № 110 на ул. Новоселов Сергей Никитин.

Возможно, уже в скором времени людям из шести-семи квартир придется покинуть жилье.

«На время проведения работ по устранению данных деформаций в квартирах гражданам будет временно предоставлено жилье в том же микрорайоне, и после завершения всех мероприятий по ремонту они смогут заселиться туда заново», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы Магомед Агамагомедов.

Как только появились первые деформации стен, были проведены проверки, экспертизы - выясняли причины разрушений. Одна из них — ослабленные грунты. В ноябре 2017 года провели работы по усилению фундамента. Жильцы утверждают, что эффект от них незначительный.

К обследованию восьми домов, построенных одной компанией, привлекали и специалистов пензенского вуза. Они дали заключение, что угрозы обрушения нет, а трещины возникли из-за температурных деформаций в кровле.

Пока пятиэтажки находятся на гарантии, и подрядчик — ООО «Сурский квартал» - должен все исправить. Но в отношении организации в 2017 году была введена процедура банкротства.

«Управление капитального строительства получило доверенность от «Сурского квартала» на обращение с исковым требованием в суд к субподрядной организации, которая непосредственно выполняла сами работы. Такое заявление находится сейчас на рассмотрении в Арбитражном суде Пензенской области», - уточнил Магомед Агамагомедов.

На 8 октября назначено заседание. Жители тем временем собирают подписи на проведение экспертизы всего дома.

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Гость|24.09.2018 19:03|

penzainform.ru писал(a):

«На время проведения работ по устранению данных деформаций в квартирах гражданам будет временно предоставлено жилье в том же микрорайоне,
Людям изначально надо было предоставлять квартиры в том микрорайоне где они проживали в своих ветхих домах. Зачем вы их на окраину города переселили?

Гость|24.09.2018 19:04|

молодцы

Гость|24.09.2018 19:05|

penzainform.ru писал(a):

сообщил заместитель главы администрации г. Пензы Магомед Агамагомедов.
Как может ранее судимый за мошенничество элемент занимать один из главных постов в городе?Где он появляется там всегда возникаю проблемы.

Гость|24.09.2018 19:13|

penzainform.ru писал(a):

выясняли причины разрушений. Одна из них — ослабленные грунты.
Главная причина - ВОРОВСТВО! Не грунты ослаблены, а фундамент плохой...

Гость|24.09.2018 19:19|

В Пензе наградили чиновников за расселение аварийного жилья

ссылка на PenzaInform.ru

Гость|24.09.2018 19:19|

penzainform.ru писал(a):

ООО «Сурский квартал» - должен все исправить. Но в отношении организации в 2017 году была введена процедура банкротства
Айда молодца.нам бы еще бы и стоимость сея домика penzainform.ru писал(a):
№ 110 на ул. Новоселов С
Написали вот мы бы поржали

Гость|24.09.2018 19:23|

ЭХ! ГДЕ ТОВАРИЩ СТАЛИН!

Гость|24.09.2018 19:23|

На небесах

Гость|24.09.2018 19:24|

А где тов.белозерцев?

Гость|24.09.2018 19:26|

где-где...

Гость|24.09.2018 19:27|

Гость писал(a):

24.09.2018 19:19|

В Пензе наградили чиновников за расселение аварийного жилья

И вот после этой новости приходит только одна мысль стройку контролировали и еще даже Губер инспиктировал. Вот по этому так и живём. Оошка бабло государственное сгребла за работу тяп ляп и в банкроты подалась.

Гость|24.09.2018 19:28|

Уймитесь вы уже со своей зарей.Тут остановки утепленные надо ставить.Заря,Заря не до вас сейчас.

Гость|24.09.2018 19:29|

penzainform.ru писал(a):

специалистов пензенского вуза. Они дали заключение, что угрозы обрушения нет, а трещины возникли из-за температурных деформаций в кровле.
Атас... Фамилии этих "специалистов" огласите пожалуйста.

Гость|24.09.2018 19:30|

Студенты первокурсники,на летней практике.Иванов да Петров.

Гость|24.09.2018 19:30|

только после путина...

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