24.09.2018 | 18:31

Глядя на то, как по стенам нового дома расходятся трещины, Лариса Алексеевна вспоминает свою старую двухэтажку на улице Комсомольской. Уж она бы простояла не один год, а новостройки в Заре надежными и крепкими не кажутся.

«Мы приехали из аварийного опять в аварийное. Никак не ожидали», - посетовала жительница дома № 110 на ул. Новоселов Лариса Никишина.

Сразу после заселения в нескольких квартирах, в основном на четвертом и пятом этажах, люди заметили серьезные дефекты: у кого улицу было видно из комнаты, у кого перегородки между помещениями стали отходить. Сергей Никитин несколько раз уже сам штукатурил трещины, на которые ставили «маячки».

«Они расползлись, и все. Придут, посмотрят, сфотографируют, и все. Говорят, ничего такого, дом только осаживается», - рассказал житель дома № 110 на ул. Новоселов Сергей Никитин.

Возможно, уже в скором времени людям из шести-семи квартир придется покинуть жилье.

«На время проведения работ по устранению данных деформаций в квартирах гражданам будет временно предоставлено жилье в том же микрорайоне, и после завершения всех мероприятий по ремонту они смогут заселиться туда заново», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы Магомед Агамагомедов.

Как только появились первые деформации стен, были проведены проверки, экспертизы - выясняли причины разрушений. Одна из них — ослабленные грунты. В ноябре 2017 года провели работы по усилению фундамента. Жильцы утверждают, что эффект от них незначительный.

К обследованию восьми домов, построенных одной компанией, привлекали и специалистов пензенского вуза. Они дали заключение, что угрозы обрушения нет, а трещины возникли из-за температурных деформаций в кровле.

Пока пятиэтажки находятся на гарантии, и подрядчик — ООО «Сурский квартал» - должен все исправить. Но в отношении организации в 2017 году была введена процедура банкротства.

«Управление капитального строительства получило доверенность от «Сурского квартала» на обращение с исковым требованием в суд к субподрядной организации, которая непосредственно выполняла сами работы. Такое заявление находится сейчас на рассмотрении в Арбитражном суде Пензенской области», - уточнил Магомед Агамагомедов.

На 8 октября назначено заседание. Жители тем временем собирают подписи на проведение экспертизы всего дома.