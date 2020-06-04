В Пензенском районе женщина погибла под опрокинувшимся погрузчиком

04.06.2020 | 12:20

В Пензенском районе расследуют смерть на производстве. 29 мая 54-летняя женщина погибла под опрокинувшимся на нее погрузчиком.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Выяснилось, что погибшая работала весовщиком-учетчиком в организации, которая занимается растениеводством.

При выполнении погрузочных работ в результате допущенных нарушений требований охраны труда произошло опрокидывание на потерпевшую вилочного погрузчика с загруженным картофелем, сообщила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

От полученных травм работница скончалась на месте.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившейся трагедии и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда.