Сетевое издание|18+|Среда|27 мая 2020|19:39
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Криминал

Обвиняемый в убийстве девочки ранее лишил жизни еще одного ребенка

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В среду, 27 мая, стало известно, что 41-летний житель Засечного, ранее рассказавший об убийстве 14-летней девочки в Тепличном, совершил рецидив.

Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая, он был судим за убийство 11-летней девочки, отбыл наказание в виде 15 лет колонии и вышел на свободу.

По данным сетевого издания PenzaInform.ru, тогда изнасилование в приговоре не фигурировало.

22 мая 2020-го, по словам самого мужчины, он совершил очередное преступление.

«Встретил группу - два мужика и несколько детей. С одним из мужиков завязался разговор, я угостил его пивом, мы попили пива. Потом он что-то не поделил там с одной из девчонок, ударил ее кулаком по лицу. Я ударил его, он на меня сказал что-то плохое, я ударил его еще раз.

Так как не было уже ни настроения, ничего, решил идти обратно к автовокзалу. Одна из девчонок бежала рядом и в процессе оскорбила меня. Меня это зацепило, я разозлился и начал душить ее. Когда удушил, испугался, раздел ее, прошел дальше, выкинул одежду и пошел домой», - рассказал предполагаемый убийца.

Ранее сообщалось, что девочка пропала 22 мая. Она ушла из дома на прогулку около 16:00, пообещав вернуться в 20:00, но не появилась. На следующий день ее труп нашли в лесополосе со следами насильственной смерти (странгуляционной бороздой на шее). 26 мая стало известно, что предполагаемого преступника задержали.

Мужчину обвиняют в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней, находившейся в заведомо беспомощном состоянии. Вину в совершении инкриминируемых деяний он не признает.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото СУ СК России
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Гость||

Если в голосовании по Конституции не будет отмены моратория на смертную казнь,то не пойду голосовать.

Гость||

и Кеннеди тоже он застрелил

Гость||

Гость писал(a):

Если в голосовании по Конституции не будет отмены моратория на смертную казнь,то не пойду голосовать.
Ты собирался голосовать за закрепощение тебя?

Гость||

Сейчас в МЛС порядочные сидельцы не наказывают таких? Ему наверное понравилось там.

Гость||

Врач и телеведущий, руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников заявил, что оправдывает убийство людей за оскорбления как форму отстаивания чести и достоинства. Об этом он сказал в интервью Ксении Собчак, которое было опубликовано сегодня на ее ютьюб-канале.

Гость||

41 год. Ещё 15, будет ему 56, даже не пенсионер. Как раз останется ещё на раз...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Встретил группу - два мужика и несколько детей.
Это как это так 14-летние девочки с мужиками пиво пьют и в драках участвуют?!

Гость||

Гость писал(a):

Встретил группу - два мужика и несколько детей.

Это как это так 14-летние девочки с мужиками пиво пьют и в драках участвуют?!

Самоизоляция. Почти каникулы.

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Встретил группу - два мужика и несколько детей.
Это как это так 14-летние девочки с мужиками пиво пьют и в драках участвуют?!
А ты видела, как жертва с мужиками пиво пила и в драках участвовала? За клевету ответишь!

Гость||

Убил,а потом раздел.Не верю ни одному его слову.

Гость||

Ни государство не наказывает таких,ни зона.

Дожили.

Имя: Гость
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