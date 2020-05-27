Обвиняемый в убийстве девочки ранее лишил жизни еще одного ребенка

27.05.2020 | 18:24

В среду, 27 мая, стало известно, что 41-летний житель Засечного, ранее рассказавший об убийстве 14-летней девочки в Тепличном, совершил рецидив.

Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая, он был судим за убийство 11-летней девочки, отбыл наказание в виде 15 лет колонии и вышел на свободу.

По данным сетевого издания PenzaInform.ru, тогда изнасилование в приговоре не фигурировало.

22 мая 2020-го, по словам самого мужчины, он совершил очередное преступление.

«Встретил группу - два мужика и несколько детей. С одним из мужиков завязался разговор, я угостил его пивом, мы попили пива. Потом он что-то не поделил там с одной из девчонок, ударил ее кулаком по лицу. Я ударил его, он на меня сказал что-то плохое, я ударил его еще раз.

Так как не было уже ни настроения, ничего, решил идти обратно к автовокзалу. Одна из девчонок бежала рядом и в процессе оскорбила меня. Меня это зацепило, я разозлился и начал душить ее. Когда удушил, испугался, раздел ее, прошел дальше, выкинул одежду и пошел домой», - рассказал предполагаемый убийца.

Ранее сообщалось, что девочка пропала 22 мая. Она ушла из дома на прогулку около 16:00, пообещав вернуться в 20:00, но не появилась. На следующий день ее труп нашли в лесополосе со следами насильственной смерти (странгуляционной бороздой на шее). 26 мая стало известно, что предполагаемого преступника задержали.

Мужчину обвиняют в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней, находившейся в заведомо беспомощном состоянии. Вину в совершении инкриминируемых деяний он не признает.