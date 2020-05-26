Житель Засечного признался, что задушил девочку в Тепличном

26.05.2020 | 17:06

Во вторник, 26 мая, пресс-служба УМВД России по Пензенской области обнародовала запись, на которой предполагаемый убийца 14-летней девочки - 42-летний житель Засечного - дает признательные показания по делу.

«22-го числа хотел поехать в Колышлей, выехал из дома, с пересадкой доехал до автовокзала, но не успел на автобус. Зашел в близлежащий магазин, взял две бутылки пивка. Решил вернуться обратно, пошел на конечную остановку маршрутки. По пути встретил группу - два мужика и несколько детей. С одним из мужиков завязался разговор, я угостил его пивом, мы попили пива. Потом он что-то не поделил там с одной из девчонок, ударил ее кулаком по лицу. Я ударил его, он на меня сказал там что-то плохое, я ударил его еще раз. Подошел ко второму, который сел в машину, объяснил ему: так и так.

Так как не было уже ни настроения, ничего, решил идти обратно к автовокзалу, так как одна четверка ходит, чтобы уехать.

Одна из девчонок бежала рядом и в процессе оскорбила меня. Меня это зацепило, я разозлился и начал душить ее. Когда удушил, испугался, раздел ее, прошел дальше, выкинул одежду и пошел домой. Сначала дошел пешком до Чкалова, на Чкалова сел на 149-ю и поехал домой», - рассказал мужчина.

Ранее сообщалось, что девочка пропала 22 мая. Она ушла из дома на прогулку около 16:00, пообещав вернуться в 20:00, но не появилась. На следующий день ее труп нашли в лесополосе со следами насильственной смерти (странгуляционной бороздой на шее). 26 мая стало известно, что предполагаемого преступника задержали.