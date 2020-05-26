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Криминал

Житель Засечного признался, что задушил девочку в Тепличном

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Во вторник, 26 мая, пресс-служба УМВД России по Пензенской области обнародовала запись, на которой предполагаемый убийца 14-летней девочки - 42-летний житель Засечного - дает признательные показания по делу.

«22-го числа хотел поехать в Колышлей, выехал из дома, с пересадкой доехал до автовокзала, но не успел на автобус. Зашел в близлежащий магазин, взял две бутылки пивка. Решил вернуться обратно, пошел на конечную остановку маршрутки. По пути встретил группу - два мужика и несколько детей. С одним из мужиков завязался разговор, я угостил его пивом, мы попили пива. Потом он что-то не поделил там с одной из девчонок, ударил ее кулаком по лицу. Я ударил его, он на меня сказал там что-то плохое, я ударил его еще раз. Подошел ко второму, который сел в машину, объяснил ему: так и так.

Так как не было уже ни настроения, ничего, решил идти обратно к автовокзалу, так как одна четверка ходит, чтобы уехать.

Одна из девчонок бежала рядом и в процессе оскорбила меня. Меня это зацепило, я разозлился и начал душить ее. Когда удушил, испугался, раздел ее, прошел дальше, выкинул одежду и пошел домой. Сначала дошел пешком до Чкалова, на Чкалова сел на 149-ю и поехал домой», - рассказал мужчина.

Ранее сообщалось, что девочка пропала 22 мая. Она ушла из дома на прогулку около 16:00, пообещав вернуться в 20:00, но не появилась. На следующий день ее труп нашли в лесополосе со следами насильственной смерти (странгуляционной бороздой на шее). 26 мая стало известно, что предполагаемого преступника задержали.

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Источник — видео УМВД России по Пензенской области
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Гость||

Что за бред.. где автовокзал ,где Тепличный .. что за бредовые показания..

Гость||

Хрень какая-то... Раздел от испуга, что ли? По-видимому, опера плохо подготовили подозреваемого к допросу.

Гость||

Что то не так

Гость||

А что ж за девчонки такие, которые с мужиками тусят и по лицу от них получают...

Гость||

Чота туфта какая-то, на фуфло похоже. Это ему менты так велели сказать?

Гость||

То одна 4ка ходит, то на 149й сел. 4ка на Теплицу, а 149й в Спутник... Чушь какая то.

Гость||

Либо нашли како-гото конченного и навешивают на него.

МВД, народ ждет объяснений!!! Почему закрыто лицо ? не совпадает с той ориентировкой что была раньше?

Значит были свидетели с которыми он дрался, где они ? где их показания ?

Гость||

Точно бредовые показания...автовокзал, тепличный...так еще и тело наши в лесополосе...как так?

Гость||

Сначала на всю страну показали лицо, теперь прячут.а был ли сарайчик??

Гость||

Бастрыкин вроде это дело взял на заметку... так что подобный бред не прокатит! Надеюсь, те кто это сочинил, или каким-то другим образом поучаствовал, чтобы ЭТО донести до нас с вами, сделают нужные выводы

Гость||

Гость писал(a):

Что за бред.. где автовокзал ,где Тепличный .. что за бредовые показания..
Он в Колышлей собирался, на автобус не успел, с автовокзала добрался до "Воейкова", хотя на автовокзале есть таксисты работающие на Колышлей. Далее, пивка попил на Теплице и понеслось

Гость||

Автовокзал этот козел называет остановеу КДП в Кривозерье. А это рядом с этими кустами.

Гость||

Странгуляционная борозда остается посмертно при удушении веревкой. В показаниях "подозреваемого" ни слова про веревку, получается, душил руками. Нестыковочка, однако...

Гость||

Гость писал(a):

То одна 4ка ходит, то на 149й сел. 4ка на Теплицу, а 149й в Спутник... Чушь какая то.
Спутник и Засечное одно и то же

Гость||

Ааа, так это он на Теплице куролесил, потом на автовокзал пошёл, дошёл до Чкалова, а там на 149й сел и поехал до автовокзала. Так что ли?

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Имя: Гость
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