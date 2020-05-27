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Криминал

Молодого тракториста заподозрили в нападении на инспектора ДПС

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22-летний житель Шемышейского района стал фигурантом уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Инцидент произошел 9 мая в селе Наскафтым. Сотрудники ДПС остановили трактор, которым управлял молодой мужчина, и заподозрили, что он находится в состоянии опьянения. Когда полицейские потребовали, чтобы гражданин проследовал с ними на медицинское освидетельствование, тот попытался скрыться.

«Инспектор ДПС догнал его, злоумышленник начал оказывать сопротивление. На предупреждения об уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти не реагировал», - озвучила версию следствия старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

В итоге злоумышленник несколько раз ударил инспектора ДПС руками. Страж порядка упал и получил ушиб груди (впоследствии травму расценили как не нанесшую вреда здоровью). Агрессивного тракториста доставили в отдел полиции для составления административного протокола. Позднее в отношении него возбудили еще и уголовное дело.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается», - резюмировала Татьяна Махницкая.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

СЛАБАКИ!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сотрудники ДПС остановили трактор, которым управлял молодой мужчина, и заподозрили, что он находится в состоянии опьянения.
Так он был "в состоянии", нет?, и тогда все, что было дальше как-то не вяжется.

Гость||

Да уж, злоумышленником называть человека без судебного решения - за гранью разума.

Гость||

Старинное село,красивые пейзажи. Не мог там вырасти пьющий молодой тракторист. Может шабашник какой из Пензы или мигрант?

Имя: Гость
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