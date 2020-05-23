В Пензе вынесен приговор шутникам, сообщившим о бомбе в филармонии

23.05.2020 | 10:48

В Пензе суд вынес приговор двум так называемым телефонным террористам за ложное сообщение о готовящемся взрыве.

25 января в промежутке с 14:00 до 14:31 нетрезвые мужчины находились около Пензенской областной филармонии. Один из них из хулиганства предложил приятелю сообщить о том, что здание заминировано. Его друг согласился, набрал 02 и рассказал, что в филармонии готовится взрыв.

Правоохранители, восприняв угрозу взрыва как реальную, приняли необходимые меры. На момент звонка в здании находились около 100 человек. Всех эвакуировали за несколько минут.

На Юбилейную площадь прибыли сотрудники экстренных служб. Кинолог и собака обследовали учреждение культуры внутри и снаружи, но никаких подозрительных предметов не обнаружили.

Сотрудники ФСБ и полиции установили злоумышленников. Ими оказались 25-летний пензенец и 30-летний житель Городищенского района.

Суд учел смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние, активное содействие раскрытию преступления, оказание благотворительной помощи несовершеннолетним, наличие на иждивении малолетних детей.

«Каждому из осужденных назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год и 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Пензы.