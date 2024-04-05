43-летний житель Пензы умер в больнице после визита сына

05.04.2024 | 13:24

Присяжные признали виновными в смерти человека двух жителей Заречного, одному из которых - 20 лет, другому - 37. Теперь они надолго окажутся в местах лишения свободы.

Отец младшего соучастника преступления жил в Пензе на улице Богданова. Парень давно таил на него обиду, считая, что тот не участвовал в сего судьбе. Он решил проучить родителя, а к делу подключил его давнего знакомого.

Вечером 17 сентября 2023 года зареченцы приехали в областной центр на такси, пришли к мужчине домой и избили его руками и ногами, стараясь попасть в голову.

«После избиения один из подельников сфотографировал результат на свой мобильный телефон. Лежащего на земле мужчину нашла его знакомая и вызвала скорую медицинскую помощь», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Через неделю 43-летний мужчина скончался в больнице от черепно-мозговой травмы. До суда оба зареченца содержались под стражей. Сын погибшего мужчины признал вину, а его помощник отказался это сделать.

«Суд учел ряд смягчающих обстоятельств, в том числе состояние здоровья старшего из подсудимых, наличие у него несовершеннолетней дочери и участие в спецоперации, за что он был удостоен медали «За отвагу», негосударственных наград и благодарности главы ДНР», - рассказали в пресс-службе Первомайского районного суда Пензы.

Также служители Фемиды учли единодушный вердикт присяжных заседателей о том, что подсудимые виновны и не заслуживают снисхождения.

«Младшему соучастнику назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, старшему - 11 лет», - проинформировала старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Отбывать срок они будут в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.