Зареченец не смог купить любимой цветы по чужой карте

19.05.2020 | 11:40

52-летняя жительница Заречного весьма удивилась, когда на ее мобильный телефон начали приходить сообщения о покупках, которых она не совершала. Женщина поняла, что забыла бесконтактную банковскую карту в терминале, но к этому времени со счета уже исчезло 4 217 рублей.

Зареченка заблокировала платежное средство и обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили, что из банкомата карта попала в руки 31-летнего жителя закрытого города.

Обрадовавшись находке, мужчина отправился в Пензу, где в магазинах начал расплачиваться ей за покупки, а на автозаправках - за бензин.

Однако последнюю покупку - букет цветов для своей девушки - он так и не совершил. Именно в тот момент владелица карты заблокировала ее, и оплата не прошла. Молодой человек выбросил карту в мусорный бак у торгового центра на улице Суворова. Однако это не спасло его от ответственности: стражи порядка нашли любителя поживиться за чужой счет.

По факту мошенничества с использованием электронных средств платежа проводится проверка. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

«Банковская карта - это ключ к вашему счету. Храните свои карты бережно, чтобы исключить возможность их случайной потери. Помните: они позволяют расплачиваться за товары и услуги без обязательного ввода ПИН-кода. Поэтому при утере карты или телефона, к которому подключена услуга удаленного доступа к банковскому счету, следует незамедлительно позвонить на горячую линию банка и заблокировать ее. Не оставляйте телефон, к которому подключена услуга удаленного доступа к банковскому счету, без присмотра!» - напоминает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.