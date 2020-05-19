В Бессоновке пенсионерку убили из-за накоплений в 30 тысяч рублей

19.05.2020 | 14:23

12 мая две жительницы Бессоновки зашли в дом 83-летней пенсионерки, чтобы проведать ее. На полу они увидели бездыханное тело хозяйки, залитое кровью.

Женщины вызвали полицию. На место преступления прибыли следователи и криминалисты регионального управления Следственного комитета РФ и сотрудники УМВД России по Пензенской области. Они выдвинули несколько версий произошедшего, в том числе убийство из корыстных побуждений.

«Для проверки гипотезы оперативники составили список жителей Бессоновки, которые раньше имели проблемы с законом, жили поблизости и могли знать о том, что у старушки имелись деньги. В итоге уже 15 мая они задержали мужчин 41 и 37 лет», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Как выяснилось, 12 мая приятели с утра сели пить. Один из них поделился сведениями о том, что у престарелой сельчанки есть деньги, и предложил ее ограбить.

Вооружившись ножами, злоумышленники зашли в дом пенсионерки и по очереди начали бить ее ножами по телу и шее. При этом 41-летний мужчина требовал у престарелой женщины сказать, где она хранит деньги.

Обнаружив 30 тысяч рублей, подельники скрылись. Ножи они выбросили в уличные кусты, а добычу разделили поровну.

Сельчанам предъявлено обвинение в убийстве из корыстных побуждений, совершенном группой лиц. Они заключены под стражу. Оба ножа обнаружены и изъяты следователями.

Обвиняемые уже привлекались к уголовной ответственности: один - за неуплату алиментов, хулиганство и умышленное причинение легкого вреда здоровью, второй - за алименты и пьяную езду.

«Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства совершенного преступления и закрепляют доказательственную базу. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.