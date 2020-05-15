Сетевое издание|18+|Пятница|15 мая 2020|16:42
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Криминал

Жителя Засечного избили до смерти в собственной квартире

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22-летний житель Засечного обвиняется в том, что до смерти избил собутыльника руками и ногами.

Инцидент произошел в ночь с 20 на 21 ноября 2019 года. Нетрезвый молодой человек рядом со своим домом на улице Светлой свел знакомство с 30-летним мужчиной. Новый приятель пригласил его к себе в гости.

На застолье поднятие тостов закончилось конфликтом.

Впоследствии злоумышленник не смог вспомнить причину ссоры, пояснив, что был пьян. Он нанес по голове гостеприимного хозяина не менее шести ударов руками и ногами, а затем скрылся, сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Мужчина скончался на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы. Обвиняемого задержали и заключили под стражу. Уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

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Гость||

Ну вот опять город сказка, город мечта, название которого меняется в зависимости от позитивности новости.

Гость||

Гость писал(a):

Ну вот опять город сказка, город мечта, название которого меняется в зависимости от позитивности новости.
Его расположение не меняется. Он расположен в Пензенской области, Пензенском районе, селе Засечном. В состав города Пензы не входит к счастью для самой Пензы.

Гость||

Гость писал(a):

Неправда, в Спутнике такое невозможно!
Микрорайон «Город Спутник» проект коммерческий и имиджевый. Поэтому только пафос и позитив.

Гость||

Гость писал(a):

Какое же это Засечное. Это Спутник.
Спутник - это Засечное.Гость писал(a):
Это Спутник !
Это Пензенский район, село Засечное.

Гость||

Все убийства и пожары в Засечном. Праздники и парады В Спутнике. Надо привыкнуть.

Гость||

Гость писал(a):

Все убийства и пожары в Засечном. Праздники и парады В Спутнике. Надо привыкнуть.
Микрорайон «Город Спутник» проект коммерческий и имиджевый.

Гость||

Я уж прочитал что опять Заречный отличился криминалом. а тут оказывается про Засечное, такой тихий почти курортный городок, что творится то)))))

Гость||

В районах Пензы не реже происодят данные случаи.

Гость||

Гость писал(a):

Праздники и парады В Спутнике. Надо привыкнуть.
Привыкли ведь к отсутствию подземных и наземных паркингов в Спутнике.

Имя: Гость
Комментарий:

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