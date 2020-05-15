Жителя Засечного избили до смерти в собственной квартире

15.05.2020 | 16:03

22-летний житель Засечного обвиняется в том, что до смерти избил собутыльника руками и ногами.

Инцидент произошел в ночь с 20 на 21 ноября 2019 года. Нетрезвый молодой человек рядом со своим домом на улице Светлой свел знакомство с 30-летним мужчиной. Новый приятель пригласил его к себе в гости.

На застолье поднятие тостов закончилось конфликтом.

Впоследствии злоумышленник не смог вспомнить причину ссоры, пояснив, что был пьян. Он нанес по голове гостеприимного хозяина не менее шести ударов руками и ногами, а затем скрылся, сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Мужчина скончался на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы. Обвиняемого задержали и заключили под стражу. Уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.