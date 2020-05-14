В Бессоновском районе на мужчину упала стрела экскаватора

14.05.2020 | 13:08

В Бессоновском районе инженера госпитализировали с черепно-мозговой травмой. На мужчину упала стрела экскаватора-погрузчика.

Инцидент произошел 29 апреля. Работник организации, которая занимается продажей и обслуживанием сельскохозяйственной техники, ремонтировал погрузчик.

«Вследствие отсутствия должного контроля со стороны лица, ответственного за соблюдение техники безопасности, потерпевшему причинена травма, расценивающаяся как тяжкий вред здоровью», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Инженера привезли в Пензу. Медики оказывают ему необходимую помощь.

По факту травмирования на производстве следователи возбудили уголовное дело. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда.