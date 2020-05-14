Стало известно, когда примут решение о мере пресечения для Бурлакова

Вечером в четверг, 14 мая, стало известно, что решение о мере пресечения в отношении министра сельского хозяйства - зампреда правительства Пензенской области Андрея Бурлакова пока не принято.
«Он принимает участие в следственных мероприятиях. С сегодняшнего дня будет ночевать в изоляторе временного содержания. Суд примет решение по мере пресечения в ближайшие двое суток», - сообщил представитель регионального УФСБ России Алексей Сапожников.
Среди мер могут быть, к примеру, подписка о невыезде, домашний арест, заключение под стражу, запрет на определенные действия и т. д.
Ранее сообщалось, что дома у Андрея Бурлакова 14 мая проводится обыск, организованный в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в отношении группы лиц - это сам министр и связанные с ним люди.
Уточняется, что мошенничество связано с хищением бюджетных средств.
Количество участников группы и их роли в интересах следствия не разглашаются.
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