Криминал

Стало известно, когда примут решение о мере пресечения для Бурлакова

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Вечером в четверг, 14 мая, стало известно, что решение о мере пресечения в отношении министра сельского хозяйства - зампреда правительства Пензенской области Андрея Бурлакова пока не принято.

«Он принимает участие в следственных мероприятиях. С сегодняшнего дня будет ночевать в изоляторе временного содержания. Суд примет решение по мере пресечения в ближайшие двое суток», - сообщил представитель регионального УФСБ России Алексей Сапожников.

Среди мер могут быть, к примеру, подписка о невыезде, домашний арест, заключение под стражу, запрет на определенные действия и т. д.

Ранее сообщалось, что дома у Андрея Бурлакова 14 мая проводится обыск, организованный в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в отношении группы лиц - это сам министр и связанные с ним люди.

Уточняется, что мошенничество связано с хищением бюджетных средств.

Количество участников группы и их роли в интересах следствия не разглашаются.

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Гость||

У кого-то очко жим жим

Гость||

А тебя?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

С сегодняшнего дня будет ночевать в изоляторе временного содержания.
А где будут ночевать

penzainform.ru писал(a):

связанные с ним люди

Гость||

И ни кто не знал....как уплывают бюджетные деньги...............смешат народ.............

Гость||

Смешно. Как будто не знали, что воровал. Скоро в Госдуму за Фирюлиным))))

Гость||

Для достойных как принято в нашем городишке максималочку домарест.

Гость||

Ой ой ой

Гость||

penzainform.ru писал(a):

С сегодняшнего дня будет ночевать в изоляторе временного содержания. Суд примет решение по мере пресечения в ближайшие двое суток
Да за двое суток он всех просто обязан сдать и тогда ему

penzainform.ru писал(a):

подписка о невыезде,

Гость||

Гость писал(a):

А где будут ночевать

penzainform.ru писал(a):

связанные с ним люди

а они достойные члены общества?

Гость||

Гость писал(a):

а они достойные члены общества?
Несомненно

Гость||

Гость писал(a):

а они достойные члены общества?
Недостойных туда и близко не подпустят

Гость||

Савин, Тюрин, Стрючков, Бурлаков...

Гость||

Вопрос. Что или кто их связывает....

Д-р Шаффхаузен||

Этот господин рассылал письма в коммерческие структуры с настоятельным требованием прекратить работу и уйти на самоизоляцию. А если вдруг оказался нарушителем закона, то его распоряжения не действительны и следует плевать на них, я правильно понимаю?

Гость||

И Агамагамедов?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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