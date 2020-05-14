ФСБ об Андрее Бурлакове: Пока обыск проводится только дома

В УФСБ России по Пензенской области более подробно прокомментировали информацию об обыске, проводимом у министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова.
По словам представителя управления Алексея Сапожникова, обыск проводится в четверг, 14 мая, пока только дома у чиновника.
Следственные мероприятия организованы в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в отношении группы лиц - это сам министр и связанные с ним люди.
Уточняется, что мошенничество связано с хищением бюджетных средств.
Количество участников группы в интересах следствия пока не разглашается.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Другие новости региона.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.
Вот те бабушка и Юрьев день.