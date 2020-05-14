Криминал

ФСБ об Андрее Бурлакове: Пока обыск проводится только дома

Печать

В УФСБ России по Пензенской области более подробно прокомментировали информацию об обыске, проводимом у министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова.

По словам представителя управления Алексея Сапожникова, обыск проводится в четверг, 14 мая, пока только дома у чиновника.

Следственные мероприятия организованы в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в отношении группы лиц - это сам министр и связанные с ним люди.

Уточняется, что мошенничество связано с хищением бюджетных средств.

Количество участников группы в интересах следствия пока не разглашается.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Вот те бабушка и Юрьев день.

Гость||

Он что, работал на удалёнке?

Гость||

Больно довольный собой всегда ходил, давно пора было к нему присмотреться

Гость||

Не оправдал ты своё фамилие, Андрюшка, не оправдал...

Гость||

Вот так министров вокруг себя собрал губернатор!

Гость||

Очередной удар в спину Губернатора.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|14.05.2020 11:58|

Вот так министров вокруг себя собрал губернатор!

да хватит наезжать все эти персонажи достались ему от прежнего губера вот доля хапнул так хапнул

Гость||

Работайте Братья.

Гость||

Гость писал(a):

все эти персонажи достались ему от прежнего губера
Что значит "достались"? Правительство назначал нынешний губернатор. И он не захотел менять "доставшихся", хотя мог.

Гость||

Гость писал(a):

И он не захотел менять "доставшихся", хотя мог.
мог бы поменял в том то и дело что это добровольно принудительный "подарок" от прежнего мега вора

Гость||

Хапнул.

Гость||

Мириканцы, хватит Вам грязь лить на Ивана, он кристально-чистый человек во всей Пензенской области.

Гость||

да не,

не может быть чтобы чиновник украл народные деньги

никогда такого не было

не верю!

(что только он один:)

Гость||

никогда такого не было и вот опять....

Гость||

Жулик на жулике, жуликом погоняет.

← Ctrl пред.
1234
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте