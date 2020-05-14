ФСБ об Андрее Бурлакове: Пока обыск проводится только дома

14.05.2020 | 11:44

В УФСБ России по Пензенской области более подробно прокомментировали информацию об обыске, проводимом у министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова.

По словам представителя управления Алексея Сапожникова, обыск проводится в четверг, 14 мая, пока только дома у чиновника.

Следственные мероприятия организованы в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в отношении группы лиц - это сам министр и связанные с ним люди.

Уточняется, что мошенничество связано с хищением бюджетных средств.

Количество участников группы в интересах следствия пока не разглашается.