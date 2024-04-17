В Пензе по делу «Инвест-Гаранта» будут судить пятерых человек

17.04.2024 | 16:10

В Пензе закончилось расследование уголовного дела, касающегося деятельности ООО «Инвест-Гарант». В Ленинский районный суд поступили материалы (1 984 тома) в отношении пятерых членов преступного сообщества, которое возглавляла Наталья Симакина.

В зависимости от роли каждого их обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве, легализации денежных средств, незаконной банковской деятельности.

Утверждается, что в период с 2012 по 2018 год они выманивали деньги у жителей Пензенской, Московской, Ленинградской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга, работая по принципу финансовой пирамиды с последующей легализацией похищенного в особо крупном размере.

«ООО «Инвест-Гарант» заключались договоры процентного займа с выплатой высоких процентов, которые получили только первые вкладчики за счет внесения денежных средств другими людьми. В результате мошеннических действий причинен ущерб 4 276 потерпевшим на сумму более 2,8 млрд рублей», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Пензы.

Предварительное слушание по делу назначили на 15:00 23 апреля. Оно пройдет в закрытом режиме.

В 2019-м Наталью Симакину признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Являясь директором ООО «Инвест-Гарант» и фактическим руководителем ООО «Бизнес Партнер», в июне 2018 года она под предлогом предоставления некоего банковского транша для возобновления работы компании обманным путем получила под расписку от 6 вкладчиков более 2,2 млн рублей. Своих денег они больше не увидели: женщина распорядилась ими по своему усмотрению. Симакиной назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Несколько дней назад Ленинский суд также вынес ей приговор как бывшему директору ООО «Доки 24/7», признав виновной в незаконном предпринимательстве, причинившем крупный ущерб гражданам, и пособничестве в хищении денег при получении соцвыплат. Путем частичного сложения наказаний окончательно ей назначено 9 лет колонии общего режима.