Пензенцев могут обмануть требованием сменить полис ОМС

23.04.2024 | 08:11

Аферисты разработали новую схему обмана, заявляя о необходимости заменить полис обязательного медицинского страхования.

Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор компании SafeTech Денис Калемберг.

По его словам, мошенники уже давно используют сценарий со звонками от имени операторов сотовой связи с сообщением о заканчивающемся сроке действия договора. Однако многие граждане знают, что такие договоры бессрочны и не ведутся на уловки обманщиков.

А вот о сроках действия полисов ОМС знают далеко не все. И когда человеку звонят якобы из страховой компании или из территориального фонда ОМС и сообщают о необходимости заменить полис, то это не вызывает подозрений.

«Тем более что звонящие не просят назвать коды из смс, а всего лишь просят перейти по ссылке, скачать приложение Минздрава и ввести необходимые данные для оформления нового документа», - рассказал Калемберг.

Однако на самом деле человек скачивает программу, позволяющую получить удаленный доступ к устройству жертвы, в том числе войти в мобильный банк и вывести деньги. Также под приложение Минздрава может быть замаскирован банковский троян, перехватывающий коды из смс и дающий возможность вывести средства.

По словам эксперта, пока случаи подобного обмана зафиксированы в Приморье. Однако Калемберг считает, что эта схема быстро распространится на другие регионы, так как она новая и эффективная.