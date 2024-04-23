Пензенец мошенничал при доставке дорогих товаров петербуржцам

23.04.2024 | 15:12

В Северной столице задержан житель Пензы, подозреваемый в мошенничестве с использованием интернет-технологий, которым занимался с 2022 года.

«С помощью специального программного обеспечения он получал неправомерный доступ к малоактивным и брошенным интернет-аккаунтам работников сервисов доставок. Для получения заказов по транспортировке товаров фигурант имитировал высокую активность и оставлял положительные отзывы. В результате программный алгоритм присваивал его аккаунтам повышенный рейтинг доверия», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина принимал заказы на доставку только дорогих товаров, оплата за которые производилась наличными. При передаче товара покупателю аферист закрывал лицо медицинской маской, шарфом или головным убором. Полученные деньги он забирал себе, а в торговую организацию отправлял поддельные чеки о переводе средств на ее счет. В итоге продавцам была вынуждена платить сервисная служба. А пензенец менял аккаунт, телефон, сим-карту и продолжал получать деньги криминальным путем.

«Когда служба доставки начала принимать ограничительные меры, он стал подыскивать сообщников. Они за вознаграждение регистрировали на свое имя новые аккаунты курьеров и предоставляли к ним доступ», - рассказала Ирина Волк.

Несмотря на все меры конспирации, сотрудники полиции задержали пензенца. При личном досмотре у него изъяли 17 сим-карт, 3 мобильных телефона, планшет, мобильный роутер, деньги, а также товары, взятые для доставки.

Пензенец стал фигурантом 12 уголовных дел о мошенничестве, возбужденных в 5 районах Санкт-Петербурга. Он взят под стражу.

«Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности», - заключила Ирина Волк.