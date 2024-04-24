Сетевое издание|18+|Среда|24 апр 2024|11:37
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В преддверии праздников аферисты рассылают фальшивые промокоды

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Перед началом майских праздников мошенники начали рассылать поддельные письма от имени продавцов бытовой техники, в которых сообщается о «горячих акциях» и делаются соблазнительные предложения.

Как рассказали ТАСС в компании R-Vision, письма оформляются в корпоративном стиле ретейлеров и содержат «промокод» на скидку в 50% на любые товары магазина с бесплатной доставкой.

Аферисты грамотно используют психологические приемы: они сообщают, что купить товар за полцены можно всего лишь в течение двух-трех дней. Такой ограниченный срок стимулирует жертву как можно скорее совершить крупную покупку.

В письме содержится кнопка «Использовать промокод». Нажав на нее, жертва попадает на один из поддельных сайтов ретейлера, очень схожий с оригиналом, и переводит деньги за покупку, которую никогда не получит.

Ранее сообщалось, что в преддверии Дня Победы мошенники с помощью фишинговых сайтов целенаправленно обрабатывают ветеранов, обещая им единоразовую денежную компенсацию от 50 000 до 300 000 рублей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте