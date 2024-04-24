В преддверии праздников аферисты рассылают фальшивые промокоды

24.04.2024 | 08:42

Перед началом майских праздников мошенники начали рассылать поддельные письма от имени продавцов бытовой техники, в которых сообщается о «горячих акциях» и делаются соблазнительные предложения.

Как рассказали ТАСС в компании R-Vision, письма оформляются в корпоративном стиле ретейлеров и содержат «промокод» на скидку в 50% на любые товары магазина с бесплатной доставкой.

Аферисты грамотно используют психологические приемы: они сообщают, что купить товар за полцены можно всего лишь в течение двух-трех дней. Такой ограниченный срок стимулирует жертву как можно скорее совершить крупную покупку.

В письме содержится кнопка «Использовать промокод». Нажав на нее, жертва попадает на один из поддельных сайтов ретейлера, очень схожий с оригиналом, и переводит деньги за покупку, которую никогда не получит.

Ранее сообщалось, что в преддверии Дня Победы мошенники с помощью фишинговых сайтов целенаправленно обрабатывают ветеранов, обещая им единоразовую денежную компенсацию от 50 000 до 300 000 рублей.