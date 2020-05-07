Криминал

Дело экс-главы Городищенского района вернули на рассмотрение в суд

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В среду, 6 мая, суд кассационной инстанции отменил решение о необходимости доследования уголовного дела, заведенного в отношении бывшего главы администрации Городищенского района Геннадия Березина.

Ранее сообщалось, что чиновник нарушал закон в период с 14 июня 2013 года до 29 декабря 2015-го при реализации региональных адресных и муниципальной целевой программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сурска.

Руководитель органа местного самоуправления давал незаконные указания сотрудникам своей администрации и администрации Сурска. В результате их выполнения земельные участки достались застройщикам без проведения торгов. При этом начальная максимальная цена контрактов была завышена, и при ее назначении не учитывалась реальная рыночная стоимость жилья в Сурске.

Геннадий Березин также добился того, чтобы администрация Сурска допустила нарушения и приняла жилые помещения в построенных многоквартирных домах.

«Несмотря на то что построенные восемь жилых домов малоэтажной застройки на улице Мичурина не отвечали требованиям строительного и жилищного законодательства, по указанию обвиняемого они были введены в эксплуатацию, а жилые помещения распределены между участниками программ по переселению граждан», - уточнила старший помощник прокуратуры Пензенской области Светлана Артамонова.

Получившие квартиры люди стали жаловаться на то, что в них невозможно жить. По их словам, деревянные каркасные бараки без фундамента похожи на времянки. Стены выполнены из досок, изнутри обшиты тонкими листами гипсокартона. При простукивании прослушиваются пустоты, любую стену, в том числе и межквартирную, можно проткнуть насквозь обычной иглой. История получила общественный резонанс.

В мае 2017 года в отношении должностных лиц администрации района было возбуждено уголовное дело. Региональное УФАС выявило сговор между администрацией и застройщиками.

В сентябре 2017-го Геннадий Березин покинул пост в связи с истечением срока контракта, в октябре того же года следствие предъявило ему обвинение. Экс-чиновнику инкриминировалось превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан.

31 октября 2019 года Городищенский районный суд принял решение вернуть дело на доследование, однако прокуратура с этим не согласилась и подала апелляцию в областной суд. Там 15 января 2020-го решение суда первой инстанции оставили без изменения.

После этого региональная прокуратура обратилась в Первый кассационный суд общей юрисдикции, и коллегия по уголовным делам постановила отменить решения районного и областного судов и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции без доследования.

В апреле 2020-го историей заинтересовались Следственный комитет РФ и его руководитель Александр Бастрыкин. Тогда председатель СК поручил руководству территориального следственного органа доложить о проведенном комплексе действий и принятых мерах по восстановлению нарушенных прав граждан.

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Источник — фото Евгения Чекунова
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Гость||

Выдать им новые квартиры в Москве!

Гость||

А по делу бывшего министра здравоохранения сегодня будет информация?

Гость||

а потом будет саратов и тишина........

Гость||

penzainform.ru писал(a):

что чиновник нарушал закон в период с 14 июня 2013 года до 29 декабря 2015-го при реализации
penzainform.ru писал(a):
В мае 2017 года в отношении должностных лиц администрации района было возбуждено уголовное дело.
penzainform.ru писал(a):
31 октября 2019 года Городищенский районный суд принял решение вернуть дело на доследование,
Начиналась это история при Бочкарёве ,продолжилась при Белозерцеве.Три года замыливают дело и если бы не центральный аппарат СК РФ всё бы прикрыли,потому что такие дела без первых лиц области провернуть не возможно.Вот вам ещё одно доказательство что там одна ОПГ ,Веню Бочкарёва отмазали и этого отмажут,или он откроет рот.

Гость||

Что то в последнее время часто кассация возвращает назад дела и отменяет судебные акты. И все резонансные

Гость||

Скоро амнистия! Не загорами! Ещё немного, ещё чуть-чуть...

Гость||

ну дадут ему условно а дальше то что. людям всё равно в этих ящиках жить

Имя: Гость
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