Водителю, насмерть сбившему ребенка в с. Рощино, вынесли приговор

21.04.2020 | 10:24

В Сердобском районе осудили 48-летнего жителя села Рощино, который в пьяном виде сел за руль автомобиля и насмерть сбил ребенка.

Это произошло вечером 27 сентября прошлого года. Мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения двигался на Ford Focus по улице Победы в Рощине.

Решив объехать людей, шедших по правой обочине, он вырулил на полосу встречного движения, отвлекся и попал на левую обочину, где в попутном направлении шла женщина с двумя детьми. Она везла коляску с младенцем, рядом шагал трехлетний ребенок - он-то и стал жертвой аварии.

Не осознавая произошедшего и не остановившись, водитель уехал с места ДТП домой. Мальчик же через некоторое время умер в больнице. Младенцу оказали помощь, после чего отпустили домой. Мать не пострадала.

Сельчанина задержали и заключили под стражу. На суде он признал свою вину и рассказал, что тогда от него ушла жена и поэтому он напился.

Мужчине назначили наказание в виде семи с половиной лет колонии общего режима с лишением права управлять транспортом на три года. Кроме того, в пользу матери погибшего ребенка с него взыскана компенсация морального вреда в размере двух миллионов рублей, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.