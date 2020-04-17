Обвиняемую в убийстве мужа женщину поместили под домашний арест

17.04.2020 | 19:55

В одном из сел Малосердобинского района супруга не рассчитала свои силы и точным ударом отправила мужа в могилу. Правда, за несколько минут до смерти глава семьи сам распускал руки. История развивалась по классическому сценарию бытовой драмы.

«Потерпевший пошел в гости к соседям, где распивал спиртное. После возвращения домой между ним и супругой произошел конфликт. Со слов женщины, в ходе ссоры супруг дважды ударил ее рукой по голове. Она, разозлившись, схватила на кухне нож и нанесла им не менее одного удара в область грудной клетки потерпевшего. Мужчина скончался на месте происшествия от полученного колото-резаного ранения груди с повреждением сердца», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Женщина, осознав, что совершила, сама вызвала бригаду скорой помощи, но прибывшим на место происшествия медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

«Жительница Малосердобинского района 1969 года рождения задержана, ей предъявлено обвинение в убийстве. Судом обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», - добавила Татьяна Махницкая.