Сетевое издание|18+|Пятница|10 апр 2020|19:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+4oC
+5oC
Завтра | Дождь |
  82.37  |  $  75.24

Криминал

Пензенец выплатит семье сбитого пешехода более миллиона рублей

Печать

Не по-мужски поступал водитель иномарки, пытаясь переложить вину на свою попутчицу. Однако обмануть следствие у него не получилось.

Ленинский районный суд вынес приговор 31-летнему жителю Пензы, который в ноябре 2019 года, двигаясь по Большой Арбековской улице, сбил пешехода.

Как оказалось, у обвиняемого не было водительского удостоверения. Автошколу он не заканчивал, но это не помешало ему сесть за руль и нарушить правила дорожного движения.

«Нарушение, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения, то есть преступление, предусмотренное пунктом «б» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации.

С целью избежания уголовной ответственности за содеянное попросил свою сожительницу, находящуюся в салоне автомобиля в качестве пассажира, сообщить сотрудникам полиции о том, что это именно она произвела наезд на пешехода», - пояснила помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Татьяна Цибарева.

От полученных травм скончался на месте мужчина 1967 года рождения, который вышел на пешеходный переход со стороны гаражей, в то время как Ford Focus двигался сверху. Судя по оставленному на асфальте следу от протекторов, водитель начал тормозить уже после столкновения.

Виновник ДТП ближайшие 6 лет проведет в колонии-поселении. Кроме того, он выплатит родным погибшего моральную компенсацию в размере 1 миллиона рублей, а также почти 75 тысяч - в счет материального вреда. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Вскоре после случившейся очередной трагедии на участке дороги у «Виража» установили светофор.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте