Пензенец выплатит семье сбитого пешехода более миллиона рублей

10.04.2020 | 18:48

Не по-мужски поступал водитель иномарки, пытаясь переложить вину на свою попутчицу. Однако обмануть следствие у него не получилось.

Ленинский районный суд вынес приговор 31-летнему жителю Пензы, который в ноябре 2019 года, двигаясь по Большой Арбековской улице, сбил пешехода.

Как оказалось, у обвиняемого не было водительского удостоверения. Автошколу он не заканчивал, но это не помешало ему сесть за руль и нарушить правила дорожного движения.

«Нарушение, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения, то есть преступление, предусмотренное пунктом «б» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации.

С целью избежания уголовной ответственности за содеянное попросил свою сожительницу, находящуюся в салоне автомобиля в качестве пассажира, сообщить сотрудникам полиции о том, что это именно она произвела наезд на пешехода», - пояснила помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Татьяна Цибарева.

От полученных травм скончался на месте мужчина 1967 года рождения, который вышел на пешеходный переход со стороны гаражей, в то время как Ford Focus двигался сверху. Судя по оставленному на асфальте следу от протекторов, водитель начал тормозить уже после столкновения.

Виновник ДТП ближайшие 6 лет проведет в колонии-поселении. Кроме того, он выплатит родным погибшего моральную компенсацию в размере 1 миллиона рублей, а также почти 75 тысяч - в счет материального вреда. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Вскоре после случившейся очередной трагедии на участке дороги у «Виража» установили светофор.