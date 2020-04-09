09.04.2020 | 09:44

В Каменке проводится проверка по факту ограбления магазина на улице Белинской.

С заявлением о преступлении в полицию обратилась представительница коммерческой организации. Она рассказала, что неизвестный пожилой мужчина открыто похитил с прилавка упаковки сыра, грудинки и кошачьего корма.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По горячим следам участковые уполномоченные полиции установили причастность к совершению преступления 67-летнего жителя Каменки», - пояснили в пресс-службе регионального управления МВД.

Предполагаемый грабитель сознался в содеянном. Похищенные продукты у него изъяли. В ближайшее время по факту случившегося примут процессуальное решение.

Представители УМВД призывают всех пострадавших незамедлительно сообщать о преступлениях любым удобным способом, в том числе по телефону 02 (со стационарного телефона) или 102 (с мобильного).

«Запомните приметы злоумышленников, во что они одеты, в какую сторону направляются. Если они передвигаются на автомобиле, укажите его цвет, марку и регистрационный номер. Ваши действия помогут оперативно задержать нарушителей закона!» - подчеркнули правоохранители.

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