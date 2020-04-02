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Криминал | Пензячку ждет колония за угон, грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью

02.04.2020|10:14
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Сразу в трех преступлениях признана виновной жительница Пензы: угоне, грабеже и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

25 октября прошлого года женщина гостила у знакомого и была нетрезва. Решив прокатиться с ветерком, она потихоньку взяла у хозяина жилища ключи от его автомобиля, села за руль и помчалась по пензенским улицам. Поездка окончилась неудачно: пьяная женщина не справилась с управлением и врезалась в столб.

Инцидент не заставил пензячку одуматься. 8 ноября на улице Клары Цеткин она напала на женщину, вырвала у нее из рук пакет и убежала. Жертва грабительницы упала на асфальт и получила травмы, которые медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Примечательно, что в пакете не оказалось ничего ценного: кошелек с 550 рублями, зонт, два блистера таблеток и ключи.

При назначении наказания суд учел, что женщина не работает, лишена родительских прав и имеет негативные характеристики от участкового. Смягчающими обстоятельствами стало признание вины, раскаяние, явка с повинной.

В итоге пензячку приговорили к лишению свободы на 2 года 2 месяца в колонии общего режима.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

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Гость|02.04.2020 10:37|

Скольким же еще людям она попортит жизнь.

Гость|02.04.2020 10:39|

А почему не написали, что она леди? Настоящая буртасская леди, классическая.

Гость|02.04.2020 10:40|

penzainform.ru писал(a):

лишена родительских прав
Повезло кому-то с женой...

Гость|02.04.2020 10:43|

Гость писал(a):

лишена родительских прав

Повезло кому-то с женой...

В будущем зарежет сожителя за "базар" или недопитый стакан.

Гость|02.04.2020 10:54|

Сожитель он и есть сожитель, спроса нет, а вот муж свое не перепишет. Сколько таких Простаковых вляпались, у кого алименты, кто-то и долги марфуши оплочивают-им ссы в глаза, а все роса.

Гость|02.04.2020 11:37|

Не женщина-монстр какой то!Все негативное в ней присутствует!Жалко деток таких горе мамаш!

Имя: Гость
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