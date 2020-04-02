02.04.2020 | 10:14

Сразу в трех преступлениях признана виновной жительница Пензы: угоне, грабеже и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

25 октября прошлого года женщина гостила у знакомого и была нетрезва. Решив прокатиться с ветерком, она потихоньку взяла у хозяина жилища ключи от его автомобиля, села за руль и помчалась по пензенским улицам. Поездка окончилась неудачно: пьяная женщина не справилась с управлением и врезалась в столб.

Инцидент не заставил пензячку одуматься. 8 ноября на улице Клары Цеткин она напала на женщину, вырвала у нее из рук пакет и убежала. Жертва грабительницы упала на асфальт и получила травмы, которые медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Примечательно, что в пакете не оказалось ничего ценного: кошелек с 550 рублями, зонт, два блистера таблеток и ключи.

При назначении наказания суд учел, что женщина не работает, лишена родительских прав и имеет негативные характеристики от участкового. Смягчающими обстоятельствами стало признание вины, раскаяние, явка с повинной.

В итоге пензячку приговорили к лишению свободы на 2 года 2 месяца в колонии общего режима.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.