31.03.2020 | 15:30

24-летний житель Спасска задержан и взят под стражу. Его обвиняют в смерти 51-летнего мужчины.

Инцидент произошел 24 марта. Вечером молодой человек с двумя друзьями пришел к знакомому. Повод для встречи был серьезный - один из приятелей подозревался в краже денег у хозяина дома, и парням не терпелось выяснить отношения.

Хозяин пригласил гостей выпить, те не стали отказываться. В доме находился еще 51-летний мужчина, которого приютил владелец жилья. В застолье он не участвовал, но почему-то вызвал неприязнь у компании.

Уже ночью гость вспомнил, что еще у одного его друга пропал инструмент, и решил, что это дело рук хозяйского квартиранта. Процесс выяснения обстоятельств кражи перешел в рукоприкладство - он стал избивать мужчину кулаками и попавшимся под руку металлическим уголком. Удары пришлись на голову и правую руку. В итоге агрессор забил свою жертву насмерть.

Утром обвиняемый скрылся, а хозяин дома, увидев приятеля мертвым, позвонил в полицию.

«Подозреваемому предъявлено обвинение. Устанавливаются все обстоятельства преступления, идет закрепление доказательственной базы, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

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