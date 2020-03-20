20.03.2020 | 17:07

Словесная перепалка, или, как говорят сотрудники правоохранительных органов, бытовая ссора, завершилась убийством 54-летнего мужчины на улице Овражной. По данным следствия, он распивал алкоголь в своем жилище вместе с другом и сожительницей.

В какой-то момент хозяин дома начал оскорблять и гостя, и свою подругу, потом пытался их выгнать. Товарищ ушел, а вот женщина осталась. И конфликт продолжился.

«Со слов обвиняемой, в ответ на очередные оскорбления в ее адрес она схватила нож и нанесла им несколько ударов в грудь, шею и живот потерпевшего. После причинения телесных повреждений женщина употребила оставшийся алкоголь и легла спать. Проснувшись и осознав, что хозяин дома скончался, злоумышленница покинула место происшествия», - сообщил старший следователь СО по Первомайскому району г. Пензы СУ СК России по области Рифат Кильдеев.

Тревогу забил сосед погибшего, когда через несколько дней после ЧП заподозрил неладное и позвонил сожительнице своего товарища. Та возвращалась в дом, где произошла трагедия, но только для того, чтобы постараться скрыть улики, после чего подалась в бега.

«Ее местонахождение установили быстро. Она скрывалась в квартире своей знакомой в районе Арбеково. Изначально женщина отрицала свою причастность к преступлению, однако впоследствии призналась в содеянном», - пояснил начальник отдела УР отдела полиции № 4 УМВД России по г. Пензе Руслан Проказников.

Полицейские выяснили, что сожительница погибшего уже была судима за нанесение тяжких телесных повреждений и воровство. Теперь обвиняемая вновь находится под стражей. Ей грозит длительный срок тюремного заключения за убийство.

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