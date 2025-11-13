Пензенца будут судить за незаконное получение бумаг в налоговой

49-летнего жителя Пензы будут судить за получение сведений, составляющих налоговую тайну.
Следствие установило, что до сентября 2020 года мужчина как генеральный директор одной из коммерческих фирм выступал ответчиком в судебных разбирательствах, связанных с взысканием долга по налогам и сборам.
В 2023-м юрлицо признали банкротом, после введения конкурсного производства руководить компанией стал конкурсный управляющий.
В июле 2024-го пензенец уговорил знакомую, работавшую тогда в налоговой, предоставить ему документы о деятельности компании.
«Женщина осуществила выгрузку сведений о поданных в 2020 году от лица организации налоговых декларациях и имеющихся у компании банковских счетах, скопировала их и распечатала, а в последующим передала обвиняемому», - сообщили в областной прокуратуре.
Нарушение вскрылось. В отношении обоих фигурантов возбудили уголовные дела. Женщину уже наказали. Мужчина признал вину, все необходимые материалы переданы в суд.
Новости по теме
- Зареченец купил права из-за отсутствия желания сдавать экзамен
- Уволенный за игру в компьютер на работе экономист отсудил у работодателя 580 тысяч рублей
- Житель региона осужден на 14 лет за согласие сотрудничать
- Кузнечанин пострадал в мебельном цехе и добился выплаты 300 000 руб.
- В Белинском наказали 25-летнюю любительницу тонировки
- В Тамалинском районе пьяный отец ранил сына ножом за его заботу
- Радикально настроенный заключенный пропагандировал терроризм в ИК-4
- Каменец поплатился за затягивание срока отправки в армию
- В Пензе курьера обязали вернуть деньги женщине, продавшей квартиру
- Совершивший госизмену зареченец обжаловал приговор в Верховном суде
Последние новости
- Зареченец купил права из-за отсутствия желания сдавать экзамен
- Житель региона осужден на 14 лет за согласие сотрудничать
- В Пензе пенсионерка отдала мошенникам 22 миллиона рублей
- В Белинском районе водители подрались на автомойке
- В Тамалинском районе пьяный отец ранил сына ножом за его заботу
- Гибель семьи в Засечном: дело виновника ДТП передали в суд
- Радикально настроенный заключенный пропагандировал терроризм в ИК-4
- Мужчина напал в подъезде на 60-летнюю пензячку
- Тамалинский пенсионер оклеветал даму сердца из-за ревности
- В Пензе курьера обязали вернуть деньги женщине, продавшей квартиру
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!