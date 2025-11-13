Пензенца будут судить за незаконное получение бумаг в налоговой

13.11.2025 | 19:31

49-летнего жителя Пензы будут судить за получение сведений, составляющих налоговую тайну.

Следствие установило, что до сентября 2020 года мужчина как генеральный директор одной из коммерческих фирм выступал ответчиком в судебных разбирательствах, связанных с взысканием долга по налогам и сборам.

В 2023-м юрлицо признали банкротом, после введения конкурсного производства руководить компанией стал конкурсный управляющий.

В июле 2024-го пензенец уговорил знакомую, работавшую тогда в налоговой, предоставить ему документы о деятельности компании.

«Женщина осуществила выгрузку сведений о поданных в 2020 году от лица организации налоговых декларациях и имеющихся у компании банковских счетах, скопировала их и распечатала, а в последующим передала обвиняемому», - сообщили в областной прокуратуре.

Нарушение вскрылось. В отношении обоих фигурантов возбудили уголовные дела. Женщину уже наказали. Мужчина признал вину, все необходимые материалы переданы в суд.