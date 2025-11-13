Криминал

Пензенца будут судить за незаконное получение бумаг в налоговой

Печать
Telegram

49-летнего жителя Пензы будут судить за получение сведений, составляющих налоговую тайну.

Следствие установило, что до сентября 2020 года мужчина как генеральный директор одной из коммерческих фирм выступал ответчиком в судебных разбирательствах, связанных с взысканием долга по налогам и сборам.

В 2023-м юрлицо признали банкротом, после введения конкурсного производства руководить компанией стал конкурсный управляющий.

В июле 2024-го пензенец уговорил знакомую, работавшую тогда в налоговой, предоставить ему документы о деятельности компании.

«Женщина осуществила выгрузку сведений о поданных в 2020 году от лица организации налоговых декларациях и имеющихся у компании банковских счетах, скопировала их и распечатала, а в последующим передала обвиняемому», - сообщили в областной прокуратуре.

Нарушение вскрылось. В отношении обоих фигурантов возбудили уголовные дела. Женщину уже наказали. Мужчина признал вину, все необходимые материалы переданы в суд.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети