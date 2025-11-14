В Пензе бывшему директору МУП вынесли приговор за взятку в 1,8 млн

14.11.2025 | 09:38

В Пензе 58-летнего бывшего директора МУП отправили в колонию строгого режима за взятку в особо крупном размере.

Как установили следствие и суд, 27 декабря 2024 года мужчина получил от представителя строительной организации 1,8 млн рублей за выдачу техусловий на подключение к сетям водоснабжения будущего коттеджного поселка из 700 домов в селе Богословка Пензенского района.

Деньги директору передали в салоне служебной машины на территории учебной автоплощадки напротив «Дизель-Арены». Сразу же после этого мужчину задержали сотрудники регионального УФСБ РФ.

«В ходе расследования уголовного дела и судебного разбирательства подсудимый содержался под стражей», - сообщили в СУ СКР по региону.

Свою вину мужчина не признал. Его приговорили к 8 годам лишения свободы, рассказали в прокуратуре Пензенской области

Деньги, полученные в качестве взятки, конфисковали в доход государства.