Происшествия

В Мокшанском районе в ДТП с 3 машинами погиб человек

Днем в среду, 12 ноября, в Мокшанском районе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, в 11:55 на 586-м километре трассы М-5, в селе Михайловка, столкнулись три автомобиля: Datsun on-DO, за рулем которого находился 68-летний пенсионер, «Газель» с 44-летним шофером и Kia Rio под управлением 47-летнего мужчины.

Водитель Datsun on-DO от полученных травм скончался на месте аварии.

Мужчине из второй иномарки медики оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

