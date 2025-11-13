В Мокшанском районе в ДТП с 3 машинами погиб человек

Днем в среду, 12 ноября, в Мокшанском районе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, в 11:55 на 586-м километре трассы М-5, в селе Михайловка, столкнулись три автомобиля: Datsun on-DO, за рулем которого находился 68-летний пенсионер, «Газель» с 44-летним шофером и Kia Rio под управлением 47-летнего мужчины.
Водитель Datsun on-DO от полученных травм скончался на месте аварии.
Мужчине из второй иномарки медики оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.
Новости по теме
- Гибель семьи в Засечном: дело виновника ДТП передали в суд
- В Сердобске молодой мужчина погиб после ссоры с сожительницей
- Стало известно, кто пострадал после падения машины с Бакунинского моста
- В Пензенском районе в ДТП погиб 60-летний пешеход
- В Кузнецке опрокинулся ВАЗ-2114, пострадали 2 человека
- В Пензе с Бакунинского моста слетела машина с пятью людьми
- Порядок выплаты 1 млн рублей после смерти бойца планируют изменить
- В Пензе после ДТП на улице Мира госпитализировали мужчину
- В аварии у ЦУМа пострадала 76-летняя женщина-водитель
- Признанный умершим россиянин не дождался признания его живым и умер
Последние новости
- На улице Бекешской в Пензе 26 пожарных тушили частный дом
- Пензенец проиграл деньги на ставках и устроил дебош
- На улице Яшиной загорелась грузовая «Газель»
- Пропавший житель поселка Лунино найден мертвым
- Стало известно, кто пострадал после падения машины с Бакунинского моста
- В Пензенском районе в ДТП погиб 60-летний пешеход
- В Кузнецке опрокинулся ВАЗ-2114, пострадали 2 человека
- В Пензе с Бакунинского моста слетела машина с пятью людьми
- В поселке Лунино пропал 73-летний пенсионер
- В Пензе после ДТП на улице Мира госпитализировали мужчину
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!