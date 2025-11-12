Гибель семьи в Засечном: дело виновника ДТП передали в суд

12.11.2025 | 11:30

Житель Засечного, по вине которого в ДТП погибла семья, предстанет перед судом. Обвинительное заключение утвердил прокурор Пензенского района.

Авария случилась 4 сентября этого года на перекрестке улиц Алой и Олимпийской. По данным ГАИ, в 15:30 там столкнулись Omoda с 44-летним водителем, Hyundai Matrix с 41-летним, Renault Logan с 54-летним и Volkswagen Passat с 34-летним.

Следствие установило, что виновником происшествия стал мужчина, управлявший Omoda. Будучи нетрезвым, он на повышенной скорости выехал под запрещающий сигнал светофора, не уступив дорогу имевшему преимущество Volkswagen.

При этом житель Засечного с марта 2025-го не имел права садиться за руль. Удостоверения его лишили ввиду наличия медицинских противопоказаний к управлению автомобилем.

От полученных травм водитель Volkswagen и два его пассажира (33-летняя женщина и 7-летний мальчик) скончались на месте.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Житель Засечного признал вину. Пока шло следствие, он содержался под стражей, уточнили в региональном СУ СКР.

Материалы направлены в Пензенский районный суд, добавили в областной прокуратуре. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.