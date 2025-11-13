Зареченец купил права из-за отсутствия желания сдавать экзамен

23-летнего зареченца осудили за приобретение и использование поддельного водительского удостоверения.
Молодого человека остановил сотрудник Госавтоинспекции и попросил предъявить права. Вид документа насторожил инспектора, и он проверил его по базе. Оказалось, что удостоверение с таким номером принадлежит другому человеку, а у остановленного водителя прав никогда не было.
Зареченец признался, что заказал фальшивку в интернете, отправив свои данные, фотографию и оплату - 58 000 рублей.
По словам молодого человека, у него не было времени и желания проходить медицинский осмотр и сдавать экзамены в Госавтоинспекции.
Суд приговорил владельца подделки к 6 месяцам ограничения свободы.
