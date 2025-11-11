В Сердобске молодой мужчина погиб после ссоры с сожительницей

11.11.2025 | 16:27

36-летнюю сердобчанку признали виновной в смерти ее 33-летнего сожителя.

Ночью 22 июля этого года мужчина и женщина распивали спиртное, но в процессе застолья поругались. Разозленная сердобчанка ударила сожителя кухонным ножом в бедро правой ноги.

«На следующий день мужчина скончался в больнице от полученного колото-резаного ранения», - сообщили в областном СУ СКР.

В отношении горожанки возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

«Подсудимая вину признала частично, хотя ранее в присутствии защитника писала заявление, в котором описывала обстоятельства совершенного преступления и раскаивалась в содеянном», - пояснили в прокуратуре Пензенской области.

В итоге сердобчанку приговорили к 6 годам колонии общего режима.

«Также удовлетворен гражданский иск матери погибшего о возмещении материального ущерба и взыскано 1,5 млн рублей в счет компенсации причиненного ей морального вреда», - добавили в прокуратуре.

Приговор в законную силу не вступил.