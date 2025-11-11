В Сердобске молодой мужчина погиб после ссоры с сожительницей

36-летнюю сердобчанку признали виновной в смерти ее 33-летнего сожителя.
Ночью 22 июля этого года мужчина и женщина распивали спиртное, но в процессе застолья поругались. Разозленная сердобчанка ударила сожителя кухонным ножом в бедро правой ноги.
«На следующий день мужчина скончался в больнице от полученного колото-резаного ранения», - сообщили в областном СУ СКР.
В отношении горожанки возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
«Подсудимая вину признала частично, хотя ранее в присутствии защитника писала заявление, в котором описывала обстоятельства совершенного преступления и раскаивалась в содеянном», - пояснили в прокуратуре Пензенской области.
В итоге сердобчанку приговорили к 6 годам колонии общего режима.
«Также удовлетворен гражданский иск матери погибшего о возмещении материального ущерба и взыскано 1,5 млн рублей в счет компенсации причиненного ей морального вреда», - добавили в прокуратуре.
Приговор в законную силу не вступил.
