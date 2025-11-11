История Пензы: Немец зарабатывал деньги на пагубной привычке пензенцев

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.
Традиционным русским напитком считается прежде всего квас, но популярностью уже которую сотню лет пользуется и другой пенный напиток - пиво. В конце XIX века в Пензе около Зеленой площади (ныне улица Славы) размещался склад крупной пивоваренной компании.
Он располагался в глубине дворов. Под хранилище переоборудовали бывшую дворянскую усадьбу, которую в 1896 году выкупило товарищество пивоваренного завода. Сам алкоголь производили в Самаре, а затем крупными партиями отправляли в разные города. Так он попадал и в Пензу.
Отсюда бутылки развозили по городским магазинам и ресторанам. Самарские пивовары в основном изготавливали светлые сорта. В Пензе охотно раскупали «Пльзенское», «Мюнхенское» и «Венское». В рекламных объявлениях отмечалось, что напитки сварены по особому рецепту и обладают тонкими нотками кваса и дуба.
В Пензе бывал и директор пивзавода, купец Альфред фон Вакано. По некоторым данным, он собирался открыть в городе разливочный цех, но планам помешала Первая мировая война - в 1914 году в стране ввели сухой закон. А через несколько месяцев на волне антигерманских настроений общественность и вовсе потребовала выдворить австрийского коммерсанта из страны.
Основанное фон Ваканом предприятие до сих пор производит пиво.
Новости по теме
- История Пензы: Старые здания на современной улице Кирова имели общую черту
- История Пензы: Пожар уничтожил уникальный гербарий
- Пензенец помешал работе диско-бара из-за ссоры с женой
- История Пензы: Дом Рабиновича стал символом успеха губернии
- История Пензы: Пензенец совершил грандиозный научный прорыв
- История Пензы: купец Кокушкин остановил череду неудач старинного здания
- История Пензы: Старинная усадьба была отдана за 1 000 рублей долга
- История Пензы: Первые монахи жили в кельях под горой
- Осужденный за пьяную езду пензенец остался без Chevrolet Niva
- История Пензы: Безработная приобрела шикарную усадьбу в центре города
Последние новости
- История Пензы: Старые здания на современной улице Кирова имели общую черту
- История Пензы: Пожар уничтожил уникальный гербарий
- История Пензы: Дом Рабиновича стал символом успеха губернии
- История Пензы: Пензенец совершил грандиозный научный прорыв
- История Пензы: купец Кокушкин остановил череду неудач старинного здания
- История Пензы: Старинная усадьба была отдана за 1 000 рублей долга
- История Пензы: Первые монахи жили в кельях под горой
- История Пензы: Безработная приобрела шикарную усадьбу в центре города
- История Пензы: Из-за земли в центре города произошел конфликт
- История Пензы: Молодой учитель выражал недовольство знаниями Белинского
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!