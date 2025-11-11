История

История Пензы: Немец зарабатывал деньги на пагубной привычке пензенцев

Печать
Telegram

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Традиционным русским напитком считается прежде всего квас, но популярностью уже которую сотню лет пользуется и другой пенный напиток - пиво. В конце XIX века в Пензе около Зеленой площади (ныне улица Славы) размещался склад крупной пивоваренной компании.

Он располагался в глубине дворов. Под хранилище переоборудовали бывшую дворянскую усадьбу, которую в 1896 году выкупило товарищество пивоваренного завода. Сам алкоголь производили в Самаре, а затем крупными партиями отправляли в разные города. Так он попадал и в Пензу.

Отсюда бутылки развозили по городским магазинам и ресторанам. Самарские пивовары в основном изготавливали светлые сорта. В Пензе охотно раскупали «Пльзенское», «Мюнхенское» и «Венское». В рекламных объявлениях отмечалось, что напитки сварены по особому рецепту и обладают тонкими нотками кваса и дуба.

В Пензе бывал и директор пивзавода, купец Альфред фон Вакано. По некоторым данным, он собирался открыть в городе разливочный цех, но планам помешала Первая мировая война - в 1914 году в стране ввели сухой закон. А через несколько месяцев на волне антигерманских настроений общественность и вовсе потребовала выдворить австрийского коммерсанта из страны.

Основанное фон Ваканом предприятие до сих пор производит пиво.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети