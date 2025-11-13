В Пензе пенсионерка отдала мошенникам 22 миллиона рублей

В Пензе 70-летняя местная жительница месяц общалась с аферистом по телефону и за это время лишилась 22 миллионов рублей.
Мужчина представился горожанке сотрудником Центробанка и рассказал о подозрительных операциях по ее счету. Все сбережения он рекомендовал ей для сохранности положить в ячейку.
Пензячка поверила и передала мошенникам разными способами 13 млн рублей, а потом еще 9 млн обменяла на 650 граммов золота в слитках и вручила их в руки женщине, представившейся курьером.
«Потерпевшая была уверена, что все средства хранятся в камере хранения, однако, посетив в ноябре офис банка лично, поняла, что стала жертвой обмана», - рассказали в областном УМВД РФ.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Афериста, обманувшего пенсионерку, ищут.
