В Белинском районе водители подрались на автомойке

13.11.2025 | 09:15

В Белинском районе 58-летний водитель попал в больницу с травмой головы. Он пострадал во время конфликта на автомойке.

О случившемся в полицию сообщили медики. Правоохранители начали розыск злоумышленника, из-за которого автомобилист получил травму.

Выяснилось, что конфликт произошел с 37-летним местным жителем. Тот во всем признался.

Мужчина рассказал, что приехал на автомойку и занял свободный бокс. Однако к нему подошел другой водитель и возмутился: тут очередь, ее нельзя игнорировать. Автомобилисты поссорились.

В итоге проехавший без очереди уступил, выбрав другой бокс. Но конфликт на этом не завершился. Перепалка продолжилась, и младший из автомобилистов ударил старшего в лицо. Тот упал и ударился головой.

Полученную травму квалифицировали как вред здоровью средней тяжести. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Ему грозит до 2 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.