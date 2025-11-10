В стране и мире

Признанный умершим россиянин не дождался признания его живым и умер

Печать
Telegram

Признанный умершим россиянин не дождался признания его живым и умер. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Оренбург».

Речь идет о жителе города Орска, который весной 2025 года узнал о своей юридической смерти. Это произошло из-за ошибочного опознания тела неизвестного мужчины — за него и приняли орчанина.

Однако привести в порядок документы мужчина не смог, в октябре мужчины не стало уже на самом деле.

Из-за этого у его родственников возникли трудности с организацией похорон — в ЗАГС он уже числился умершим. Аннулировать первую запись о его смерти удалось только в судебном порядке.

Ранее стало известно о жительнице Челябинска, у которой арестовали банковские счета из-за двойника в Краснодаре. Когда россиянка обратилась в налоговую службу с просьбой аннулировать задолженность, ей предложили решить вопрос в Краснодаре, приехав туда лично.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети