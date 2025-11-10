Признанный умершим россиянин не дождался признания его живым и умер. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Оренбург».
Речь идет о жителе города Орска, который весной 2025 года узнал о своей юридической смерти. Это произошло из-за ошибочного опознания тела неизвестного мужчины — за него и приняли орчанина.
Однако привести в порядок документы мужчина не смог, в октябре мужчины не стало уже на самом деле.
Из-за этого у его родственников возникли трудности с организацией похорон — в ЗАГС он уже числился умершим. Аннулировать первую запись о его смерти удалось только в судебном порядке.
Ранее стало известно о жительнице Челябинска, у которой арестовали банковские счета из-за двойника в Краснодаре. Когда россиянка обратилась в налоговую службу с просьбой аннулировать задолженность, ей предложили решить вопрос в Краснодаре, приехав туда лично.
Последние новости
- В России придумали способ сделать иностранную электронику дороже
- Названы проявляющиеся во время сна признаки стресса
- Стало известно о состоянии выжившего под лавиной на Камчатке
- Россиянам назвали способы обмена старых долларов
- Лифт в Каспийске рухнул из-за удара по двери
- В России рассказали о возможности мам в декрете получать пособия и одновременно работать
- Россиян призвали с осторожностью относиться к домашним консервам
- На Солнце произошла мощнейшая вспышка
- Ученые поймали первый сигнал с «инопланетного корабля» в Солнечной системе
- Россиянам назвали самый полезный сахар
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!