В Пензенском районе в ДТП погиб 60-летний пешеход

В понедельник, 10 ноября, в Пензенском районе случилось ДТП, унесшее жизнь человека.
По предварительной информации, трагедия произошла в 17:15 на 15-м километре дороги Пенза - Шемышейка - Лопатино. 73-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva сбил 60-летнего пешехода.
От полученных травм мужчина скончался на месте.
«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.
Это уже не первое смертельное ДТП в Пензенском районе с начала ноября. 1-го числа в окрестностях деревни Михайловки при столкновении Mazda 3 и Mazda СХ-9 погиб пассажир первой из иномарок.
