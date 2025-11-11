В Пензенском районе в ДТП погиб 60-летний пешеход

11.11.2025 | 12:33

В понедельник, 10 ноября, в Пензенском районе случилось ДТП, унесшее жизнь человека.

По предварительной информации, трагедия произошла в 17:15 на 15-м километре дороги Пенза - Шемышейка - Лопатино. 73-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva сбил 60-летнего пешехода.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Это уже не первое смертельное ДТП в Пензенском районе с начала ноября. 1-го числа в окрестностях деревни Михайловки при столкновении Mazda 3 и Mazda СХ-9 погиб пассажир первой из иномарок.