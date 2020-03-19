19.03.2020 | 09:41

В центре Пензы задержали мужчину, подозреваемого в совершении нескольких преступлений. Это произошло в ночь с 17 на 18 марта.

«Во втором часу к экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, патрулирующему улицу Суворова, обратился таксист. Он сообщил, что пассажир, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, отказывается оплачивать проезд», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчина сидел в салоне такси. Когда стражи порядка подъехали к нему и попытались выяснить, что случилось, он не смог внятно объяснить свое поведение.

Росгвардейцы установили личность пассажира и связались с дежурным. Оказалось, 25-летний мужчина находился в розыске по подозрению в ограблении еще одного таксиста. Впоследствии также выяснилось, что задержанный подозревается в нанесении телесных повреждений женщине и краже ее телефона.

«Гражданин был задержан сотрудниками Росгвардии на месте и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - заключили представители ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.