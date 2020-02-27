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Криминал | В Пензе расследуют убийство, в котором могут быть замешаны участники «Сети»

27.02.2020|13:56
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В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту исчезновения жительницы города Екатерины Левченко. Соответствующее решение было принято в региональном СУ СК России в минувшую среду, 26 февраля.

«По данным следствия, 31 марта 2017 года Екатерина Левченко ушла из квартиры по улице Островского в Пензе и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). По сведениям интернет-издания «Медуза», к гибели девушки могут быть причастны некоторые фигуранты дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в России), осужденные в Пензе.

В своем расследовании «Медуза» писала, что Левченко пропала одновременно со своим другом Артемом Дорофеевым, когда ей было 19 лет. В 2017 году труп юноши был найден в лесу под Рязанью. Вблизи этого места искали тело девушки, но не нашли.

По утверждению «Медузы», Левченко и Дорофеев тесно общались с фигурантами дела «Сети» и помогали им продавать наркотики. Когда незаконной деятельностью заинтересовались сотрудники правоохранительных органов, участники группировки испугались, что молодые люди дадут показания против них, и решили их убить.

Выяснить, соответствует ли эта информация действительности, предстоит сотрудникам регионального СУ СК РФ.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств безвестного исчезновения девушки и ее местонахождения. В рамках расследования будут отработаны все возможные версии», - подчеркнула Татьяна Махницкая.

Приговор фигурантам дела «Сети» провозгласили в Пензе 10 февраля. Их признали виновными в организации террористического сообщества и назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от 6 до 18 лет.

Дело получило известность из-за заявления задержанных о том, что признательные показания из них якобы выбивали пытками. Приговор вызвал общественный резонанс, в поддержку осужденных выступили несколько тысяч человек.

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Гость|27.02.2020 14:22|

А пропавший 73-летний житель Нижнего Ломова Владимир Николаевич Голосов не их ли рук дело?

Гость|27.02.2020 14:37|

Гость писал(a):

А пропавший 73-летний житель Нижнего Ломова Владимир Николаевич Голосов не их ли рук дело?

Конечно, их. А то чьих же? И часовню 16 века они тоже развалили...

Гость|27.02.2020 14:40|

в целях установления всех обстоятельств произошедшего незамедлительно принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ранее в следственные подразделения управления СК РФ по региону сообщения о безвестном исчезновении Екатерины Левченко не поступали.

Гость|27.02.2020 14:40|

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО!!!! через год!!! О как

Гость|27.02.2020 14:43|

Короче вывод один - нужно было дело о терраристах, а о бытовой ссоре ну его нафиг. В Пензе должны были обезвредить ячейку анархистов! А за бытовуху орденов то не дают...

Гость|27.02.2020 14:44|

Гость писал(a):

В Пензе должны были обезвредить ячейку анархистов! А за бытовуху орденов то не дают...
Так если бы не начали фабриковать это политичское дело, эти двое несчастных детей не убежали бы. Пожурили бы их за экстази как Бочкареву и все. Но нет! Они же Маркса читают!!!!

Гость|27.02.2020 14:48|

Вот, а я что говорил! Правильно засадили этих наркоманов, предателей Родины! Вышку им!

Гость|27.02.2020 14:51|

Ну теперь то на них что угодно можно повесить. Особенно этим будет отличаться Медуза. Пошло на сделку издание.

"Москва. 13 февраля.- Материалы всех СМИ, в том числе "Би-Би-Си", "Радио Свобода" и "Медуза", проверяются на предмет пропаганды наркотиков и вовлечения в незаконных оборот этих запрещенных веществ, сообщил начальник антинаркотического главка МВД РФ Андрей Храпов."

Только вот ни Би-Би-Си, ни Радио Свобода в ответ такой гнусностью не занялись. А Медуза? ----- "Чего хозяин изволишь?"

Гость|27.02.2020 14:52|

Гость писал(a):

Ну теперь то на них что угодно можно повесить. Особенно этим будет отличаться Медуза. Пошло на сделку издание.
А вы наверное, дурачок?

Гость|27.02.2020 14:52|

Гость писал(a):

А вы наверное, дурачок?
На этот раз вы

Гость|27.02.2020 14:53|

Гость писал(a):

Гость|27.02.2020 14:51|

Ну теперь то на них что угодно можно повесить. Особенно этим будет отличаться Медуза. Пошло на сделку издание.

Да уж не придумывай. Взяли соплюков конкретно за филейную часть, теперь не отвертятся. Жить надо честно

Гость|27.02.2020 14:53|

Гость писал(a):

А вы наверное, дурачок?
А ты себя умным считаешь?

Гость|27.02.2020 14:55|

Гость писал(a):

Гость|27.02.2020 14:54|

Давайте начистоту, цинично. Выпустить и оправдать ребят – так Система никогда не делает. Никогда не признаётся в своих ошибках (отсюда такое мизерное число оправдательных приговоров в судах, что-то 0,2-0,3%). Попал в лапы – уже не выпустят.

Нет никакой ошибки! С чего ты взял? Вина всех участников доказана и это всем ясно! Пусть посидят, гады

Гость|27.02.2020 14:56|

Гость писал(a):

Взяли соплюков конкретно за филейную часть, теперь не отвертятся.
Пусть их судят за реальные преступления, а не за те, что выдумали вертухайские сексоты.

Гость|27.02.2020 14:57|

Гость писал(a):

Пусть их судят за реальные преступления, а не за те, что выдумали вертухайские сексоты.
За это и осудили! Терракт готовили? Готовили! Наркотой торговали? Было! Пусть сидят, фашисты

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Имя: Гость
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