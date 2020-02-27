27.02.2020 | 13:56

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту исчезновения жительницы города Екатерины Левченко. Соответствующее решение было принято в региональном СУ СК России в минувшую среду, 26 февраля.

«По данным следствия, 31 марта 2017 года Екатерина Левченко ушла из квартиры по улице Островского в Пензе и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). По сведениям интернет-издания «Медуза», к гибели девушки могут быть причастны некоторые фигуранты дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в России), осужденные в Пензе.

В своем расследовании «Медуза» писала, что Левченко пропала одновременно со своим другом Артемом Дорофеевым, когда ей было 19 лет. В 2017 году труп юноши был найден в лесу под Рязанью. Вблизи этого места искали тело девушки, но не нашли.

По утверждению «Медузы», Левченко и Дорофеев тесно общались с фигурантами дела «Сети» и помогали им продавать наркотики. Когда незаконной деятельностью заинтересовались сотрудники правоохранительных органов, участники группировки испугались, что молодые люди дадут показания против них, и решили их убить.

Выяснить, соответствует ли эта информация действительности, предстоит сотрудникам регионального СУ СК РФ.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств безвестного исчезновения девушки и ее местонахождения. В рамках расследования будут отработаны все возможные версии», - подчеркнула Татьяна Махницкая.

Приговор фигурантам дела «Сети» провозгласили в Пензе 10 февраля. Их признали виновными в организации террористического сообщества и назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от 6 до 18 лет.

Дело получило известность из-за заявления задержанных о том, что признательные показания из них якобы выбивали пытками. Приговор вызвал общественный резонанс, в поддержку осужденных выступили несколько тысяч человек.

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